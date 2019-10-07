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РИА Новости

Часть рыбаков из КНДР спасли после столкновения судов в Японском море

07:50 07.10.2019 (обновлено: 07:51 07.10.2019)
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© РИА Новости / Виктор Чернов / Перейти в фотобанкЯпонское море
Японское море
© РИА Новости / Виктор Чернов
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Японское море. Архивное фото
ТОКИО, 7 окт - РИА Новости. Береговая охрана Японии спасла часть рыбаков КНДР со шхуны, которая столкнулась в понедельник утром с японским инспекционным судном, сообщило информационное агентство Киодо.
На шхуне находилось около 20 человек, после столкновения она начала тонуть и люди оказались за бортом. Береговая охрана Японии направила спасателей к северу от полуострова Ното, где произошло столкновение.
Точно число спасенных северокорейских рыбаков не называется.
Береговая охрана Японии подтвердила, что столкновение произошло в японской исключительной экономической зоне, в связи с чем инспекционное судно потребовало от шхуны КНДР, занимавшейся, предположительно, незаконным ловом, уйти.
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Столкновение произошло утром в 350 километрах от побережья префектуры Исикава. Пострадавших среди японцев на инспекционном судне нет, отмечает Киодо.
Ранее в Японии появлялись сообщения о нелегальном промысле в окрестностях страны рыбаками КНДР.
Ранее в этом месяце ФСБ России сообщило о применении пограничниками оружия при задержании браконьеров из КНДР в Японском море. Нарушители доставлены в Находку для дальнейшего разбирательства.
В середине сентября другие браконьеры из КНДР при задержании напали на российских пограничников, ранив четверых из них, в том числе одного - из огнестрельного оружия. При этом по крайней мере один из северокорейцев также получил травмы и позднее скончался.
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