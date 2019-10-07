Часть рыбаков из КНДР спасли после столкновения судов в Японском море

ТОКИО, 7 окт - РИА Новости. Береговая охрана Японии спасла часть рыбаков КНДР со шхуны, которая столкнулась в понедельник утром с японским инспекционным судном, сообщило информационное агентство Береговая охрана Японии спасла часть рыбаков КНДР со шхуны, которая столкнулась в понедельник утром с японским инспекционным судном, сообщило информационное агентство Киодо

На шхуне находилось около 20 человек, после столкновения она начала тонуть и люди оказались за бортом. Береговая охрана Японии направила спасателей к северу от полуострова Ното, где произошло столкновение.

Точно число спасенных северокорейских рыбаков не называется.

Береговая охрана Японии подтвердила, что столкновение произошло в японской исключительной экономической зоне, в связи с чем инспекционное судно потребовало от шхуны КНДР, занимавшейся, предположительно, незаконным ловом, уйти.

Столкновение произошло утром в 350 километрах от побережья префектуры Исикава. Пострадавших среди японцев на инспекционном судне нет, отмечает Киодо.

Ранее в Японии появлялись сообщения о нелегальном промысле в окрестностях страны рыбаками КНДР.

Ранее в этом месяце ФСБ России сообщило о применении пограничниками оружия при задержании браконьеров из КНДР в Японском море. Нарушители доставлены в Находку для дальнейшего разбирательства.