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Крупные ДТП в России в 2020 году
27 июля в Среднеахтубинском районе Волгоградской области в оросительном канале возле поселка Верхнепогромное был обнаружен Renault Logan со следами ДТП. В... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:38
россия
справки
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60
россия, справки

Крупные ДТП в России в 2020 году

15:38 27.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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27 июля в Среднеахтубинском районе Волгоградской области в оросительном канале возле поселка Верхнепогромное был обнаружен Renault Logan со следами ДТП. В результате ДТП погибли восемь человек – шесть женщин и двое мужчин. По данным полиции, согласно предварительной версии, водитель не справился с управлением и съехал в оросительный канал.
11 июля в Багаевском районе Ростовской области на 67-м километре автодороги Ростов-на-Дону – Волгодонск столкнулись два легковых автомобиля – KIA и "ВАЗ-2112". В результате ДТП погибли пять человек – трое мужчин, одна женщина и ребенок. Четверо погибших находились в ВАЗ-2112.
5 июля на трасе "Сибирь" в Черемховском районе Иркутской области столкнулись легковые автомобили Mazda и Toyota. В ДТП пострадали 10 человек, в том числе двое детей, всех доставили в больницу. Позднее одна девочка скончалась.
21 июня в Елецком районе Липецкой области, рядом с населенным пунктом Паниковец, столкнулись автомобили Kia Rio и Hyundai Creta. В результате ДТП погибли шесть человек.
18 июня в поселке Николаевка городского округа Саранск произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей Lada Granta. После столкновения автомобили загорелись. В результате ДТП погибли шесть человек. По данным регионального МВД, одна машина – такси, второй автомобиль зарегистрирован в Самарской области на жителя Пензы.
13 июня в Балахнинском районе Нижегородской области на 21-м километре трассы Шопша – Иваново – Нижний Новгород столкнулись два автомобиля – Mazda и Lada Granta. В результате ДТП погибли три человека: водитель и пассажир Lada, а также водитель Mazda. Еще семь пассажиров, в том числе двое детей, получили ранения и были госпитализированы. Один из пострадавших детей – мальчик 10 лет, пассажир автомобиля Mazda – от полученных травм скончался в больнице.
24 мая в Астраханской области пассажирская "Газель", следовавшая по маршруту Астрахань-Володарский, опрокинулась на автодороге в поселке Белый Ильмень. В результате ДТП пострадали 16 человек. Тринадцать пострадавших с места аварии были госпитализированы.
5 мая в Красноярском районе Самарской области на 74-м километре дороги Самара – Ульяновск – Димитровград столкнулись два легковых автомобиля – Chevrolet и Kia. В результате ДТП погибли шесть человек. По данным полиции, в одном из автомобилей находились пять человек, в том числе один ребенок, они скончались на месте. В другом автомобиле находился мужчина, его увезли на скорой, но позже он скончался.
15 апреля в Дагестане в Левашинском районе на 20-м километре автодороги Буйнакск-Леваши между населенными пунктами Урма и Кулецма произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ-2110 и "Лада Приора". Погибли пять человек, один госпитализирован.
22 марта на 566-м километре автодороги Р-22 в Жердевском районе Тамбовской области при попытке избежать столкновения два рейсовых автобуса разъехались по обочинам, в результате чего один из них вылетел в кювет. Авария унесла жизни двух человек, 19 пострадали.
11 марта рано утром на 869-м километре трассы М-4 "Дон" микроавтобус, следовавший из Москвы в Донецк, столкнулся с фурой. Четыре человека погибли на месте, пятеро были госпитализированы. Позже один из пострадавших скончался в больнице.
7 марта на автодороге Ухта – Троицко-Печорск в Коми произошло столкновение автомобилей Renault Duster и Renault Megane. Шесть человек погибли, двое были госпитализированы.
28 февраля на автодороге в поселке Косулино Свердловской области столкнулись автомобили ВАЗ-2112 и Ford Focus. В результате аварии погибли пять человек.
30 января на автодороге "Колыма" в Оймяконском районе Якутии перевернулся автобус с вахтовиками, пострадали 16 человек.
26 января на федеральной трассе М-7 в Пермском крае столкнулись автобус с легковым автомобилем и грузовиком. Пострадали 15 человек.
24 января в Ярославле столкнулись два автобуса "ЛиАЗ" и автомобиль Hyundai. Погиб один человек, 24 пострадали.
10 января в Пермском краена автодороге "Подъезд к трассе "М7 Волга" в направлении Нытвы произошло крупное ДТП с участием автобуса с детьми и семью транспортными средствами. Водитель легкового автомобиля Lada Granta начал обгон грузовика, встречная фура начала тормозить, чтобы уйти от столкновения, в результате чего ее прицеп вынесло на полосу встречного движения. Пострадали 12 человек, шестеро из которых дети.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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