Межгосударственные отношения России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи

Российско-белорусские отношения носят характер союзного сотрудничества . Дипломатические отношения установлены 25 июня 1992 года. 8 декабря 1999 года был подписан Договор о создании Союзного государства Белоруссии и России. Его подписанию предшествовало образование в апреле 1996 года Сообщества России и Белоруссии, а в апреле 1997 года – Союза Белоруссии и России.

Правовую базу российско-белорусских отношений составляют более 220 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. Многосторонние соглашения о сотрудничестве связывают страны также в рамках СНГ и ОДКБ.

Белоруссия – стратегический союзник России . Это закреплено и в Концепции внешней политики Российской Федерации, где в качестве одного из региональных приоритетов подтвержден курс на расширение стратегического взаимодействия с Белоруссией в рамках Союзного государства в целях развития интеграционных процессов во всех сферах, а также углубления и расширения интеграции между странами в рамках Евразийского экономического союза.

Свидетельством приоритетного для России характера отношений с Белоруссией является высокая динамичность двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях.

В 2019 году состоялось 11 встреч и контактов президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

7 февраля 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Россию (город Сочи) с рабочим визитом. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждались актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства. Владимир Путин и Александр Лукашенко также вышли на лед в товарищеском хоккейном матче в развлекательном центре "Галактика" в Красной Поляне.

19 мая. Состоялись контакты лидеров России и Белоруссии по видеосвязи в рамках заседаний Высшего Евразийского экономического совета 14 апреля

Главы правительств двух стран встречались в 2019 году 12 раз.

31 января 2020 года в Алма-Ате (Казахстан) по завершении заседания Евразийского межправсовета состоялась встреча премьер-министра России Михаила Мишустина с премьер-министром Белоруссии (2018-2020) Сергеем Румасом. Встреча Румаса с Мишустиным стала первой после вступления российского премьера в должность главы правительства.

11 марта премьер-министр Белоруссии Сергей Румас посетил Москву с рабочим визитом. В ходе встречи с Михаилом Мишустиным обсуждались актуальные вопросы российско-белорусского взаимодействия.

Состоялись их контакты по видеосвязи 10 и 23 апреля в рамках заседаний Евразийского межправительственного совета и 29 мая – в рамках заседания Совета глав правительств стран СНГ.

Поддерживаются активные контакты между внешнеполитическими ведомствами, постоянный диалог ведется по линии профильных министерств и ведомств.

ноябре 2019 года. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей посещал Россию с рабочими визитами в мае

19 июня 2020 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил Белоруссию с рабочим визитом. В ходе визита Лавров встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Состоялись переговоры с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем. Главы внешнеполитических ведомств двух стран подписали соглашение о взаимном признании виз.

Состояние и перспективы двусторонних отношений и союзного строительства обсуждаются на заседаниях Высшего Государственного Совета Союзного государства (последнее прошло 19 июня 2018 года в Минске), Совета Министров Союзного государства (19 ноября 2019 года в Москве), Группы высокого уровня Совмина (5 июня 2020 года, по видеосвязи). Ход реализации договоренностей контролируют вице-премьеры. Активные контакты поддерживаются по линии парламентов и профильных ведомств.

Россия и Белоруссия выступают с единых или близких позиций по основным международным проблемам, тесно сотрудничают в ООН, других универсальных и региональных организациях.

Россия – ведущий торговый партнер Белоруссии. Ее доля в белорусском товарообороте со всеми странами мира составляет порядка 50% (в январе-марте 2020 года – около 48%). Доля Белоруссии во внешнеторговом обороте России – около 5%, она занимает четвертое место среди торговых партнеров России.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, в 2019 году оборот внешней торговли РФ и Белоруссии составил 33,3 миллиарда долларов (российский экспорт – 20,5 миллиарда долларов, импорт – 12,8 миллиарда долларов).

По итогам января-апреля 2020 года внешнеторговый оборот России и Белоруссии составил 7,9 миллиарда долларов , в том числе российский экспорт – 4,3 миллиарда долларов и импорт – 3,6 миллиарда долларов.

Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, машины, оборудование и транспортные средства, металлы и изделия из них, продукция химической промышленности и др. Российский импорт представлен продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, машинами, оборудованием и транспортными средствами, продукцией химической промышленности, металлами и изделиями из них, текстилем и обувь и др.

По накопленным инвестициям в белорусскую экономику Россия прочно удерживает первое место. В январе-марте 2020 году они составили 3,85 миллиардов долларов.

В 2019 году Москва обеспечила Белоруссии 45,1% всех поступивших иностранных инвестиций в реальный сектор экономики.

Россия является главным партнером Белоруссии в топливно-энергетической сфере. Через территорию Белоруссии идут стабильные поставки и транзит нефти, газа, а также угля, поступательно развивается сотрудничество двух стран и в сфере электроэнергетики.

В то же время, между странами продолжается интенсивная работа по формированию объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов, электрической энергии Союзного государства и общих энергетических рынков ЕАЭС к 2025 году.

В апреле 2019 года возникла проблема с качеством нефти в трубопроводной системе "Дружба", по которой нефть идет как на НПЗ Белоруссии, так и транзитом далее в Европу, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Польша и Украина приостановили поставки. Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. "Укртранснафта" возобновила прокачку нефти 11 мая, словацкая Transpetrol – вечером 22 мая.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что, по предварительной оценке Минска, ущерб от поступления в республику некачественной нефти составляет сотни миллионов долларов. Глава Минэнерго РФ Александр Новак со своей стороны заявил , что общий ущерб от ситуации с нефтепроводом "Дружба" может быть меньше 100 миллионов долларов.

В феврале 2020 года Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за поставки "грязной" нефти по магистральному трубопроводу "Дружба". Белоруссия рассчитывает получить от России более 61 миллиона долларов за 563 тысячи тонн "грязной" нефти.

Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть" . В конце ноября 2019 года компания сообщила , что зарезервировала для выплаты компенсаций из-за загрязнения нефти в трубопроводной системе "Дружба" 23 миллиарда рублей.

В настоящее время между Россией и Белоруссией возникли разногласия по определению стоимости поставляемого газа.

Белоруссия настаивает на необходимости пересмотра цены на российский газ на 2020 год с определением ее "корректного и справедливого уровня", переговоры минэнерго республики проводит с "Газпромом" и российским минэнерго. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в нынешних условиях цена на российский газ для Минска должна составлять 40-45 долларов за тысячу кубометров с учетом логистики, а не 127 долларов, как сейчас.

В конце апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул , что даже в условиях нынешнего падения цен на энергоносители обязательства по контрактам сохраняются. По словам дипломата, когда эти соглашения заключались, прописанная цена на энергоресурсы была ниже рыночной.

Кроме того, Белоруссия диверсифицирует поставки нефти на свои НПЗ на фоне периодических ценовых разногласий с Россией как с основным и традиционным поставщиком. Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу "Дружба" и по железной дороге, Минск работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на свои НПЗ – по морю, с перевалкой в портах Одессы и Клайпеды.

Развивается военно-технического сотрудничество, которое носит очень тесный характер.

Вооружение и техника в национальных вооруженных силах России и Белоруссии во многом совпадает, кроме того, часть военной техники, производство которой осуществляется на территории России, комплектуется составляющими белорусского производства.

Подписано Соглашение о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны.

Активно развивается сотрудничество России и Белоруссии в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ. На регулярной основе проводятся совместные военные и антитеррористические учения

Значимой составляющей российско-белорусских отношений являются межрегиональные связи. Между российскими и белорусскими регионами заключено более 350 соглашений, направленных на углубление кооперации в промышленности, в сельском хозяйстве, в строительстве, в фармацевтике, в транспортной сфере.

В Белоруссии работают около 2,5 тысячи совместных предприятий или с участием российского капитала.

Каждая вторая компания с белорусским капиталом за рубежом находится в России

16-18 июля 2019 года в Санкт-Петербурге прошел VI Форум регионов России и Белоруссии на тему "Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России".

В отношениях между Россией и Белоруссией создано фактически единое миграционное пространство, обеспечиваются условия взаимных поездок по внутренним национальным документам без прохождения таможенного и пограничного контроля. Граждане двух стран имеют возможность находиться на территории другого государства без регистрации и постановки на миграционный учет в течение 90 дней.