Случаи возбуждения уголовных дел о госизмене в России в 2018-2020 годах

2020
20 июня Лефортовский суд Москвы заключил под стражу начальника районного отдела полиции в Курской области, подполковника Дмитрия Борзенкова. Ему вменяют государственную измену в пользу Украины. По данным контрразведки, мужчину привлекло "к конфиденциальному сотрудничеству" одно из подразделений Службы безопасности Украины, полицейский "собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну". Он был отстранен от должности и будет находиться в СИЗО как минимум до 18 августа 2020 года. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
15 июня обвинение в государственной измене было предъявлено президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько. По мнению обвинения, 78-летний ученый передал секретные материалы спецслужбам Китая во время его поездки в эту страну. Ученый будет находиться под домашним арестом до 10 октября 2020 года, пока идет предварительное следствие.
5 февраля в Москве по обвинению в государственной измене арестовали россиянина Виктора Королева. Лефортовский суд продлил арест до 10 июля, защита обжаловала постановление. Королев вину не признает, по словам адвоката, он утверждает, что занимался контрразведкой и выполнял задания российских спецслужб на протяжении 15 лет. Фабула уголовного дела не раскрывается из-за секретности.
2019
14 октября Лефортовский суд Москвы санкционировал арест россиянина Алексея Валуева по подозрению в госизмене. Подробности дела не известны.
13 августа Лефортовский суд Москвы арестовал Сергея Лыхмуса по подозрению в государственной измене. По информации СМИ, Лыхмус проживал в городе Печоры Псковской области. В 2011 году окончил псковский юридический институт ФСИН РФ. Фабула дела не раскрывается, так как в его материалах содержатся сведения, находящиеся под грифом "секретно"
5 июля Лефортовский суд Москвы санкционировал арест помощника полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьева, который был задержан ФСБ по подозрению в государственной измене. С 2010 по 2017 год Воробьев находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области. В рамках гранта он учился государственному управлению в Варшаве. Из помощников полпреда после ареста он был исключен.
2018
В ноябре был арестован военный эксперт Владимир Неелов. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ ("государственная измена"). По данным открытых источников, Владимир Неелов является военным экспертом, писал статьи для Центра стратегической конъюнктуры. На сайте Центра указано, что Неелов "специализируется на изучении частных военных компаний и феномена "приватизации военной сферы", особенностей ведения современных войн, военных доктрин и стратегий, революции в военном деле". Он является автором ряда работ в сфере стратегических исследований и военно-политического анализа.
1 ноября был задержан по подозрению в госизмене житель Ростовской области Владимир Моргунов. Как рассказали в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области, мужчина передавал информацию сотруднику иностранной спецслужбы, встречаясь с ним в обусловленных местах на украинской стороне. Зарубежную разведку интересовала ситуация в различных сферах экономики, общественно-политической жизни приграничного Чертковского района, а также информация в отношении дислокации военной техники в приграничье, силах и средствах, задействованных в обеспечении охраны государственной границы России. При обыске у Моргунова изъяли десять коробок из-под телефонов, многочисленные сим-карты, а также два паспорта на его имя – Российской Федерации и Украины. В ходе следствия Моргунов под тяжестью доказательств согласился с предъявленными ему обвинениями. В октябре 2019 года Ростовский областной суд назначил пенсионеру 12 лет колонии строгого режима. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.
В июле был арестован сотрудник ЦНИИмаша Виктор Кудрявцев. По версии следствия, он отправлял секретные данные в Фон-Кармановский институт гидродинамики (Бельгия), являющийся научно-исследовательским центром НАТО, с которым ЦНИИмаш реализовывал совместный проект. Следствие использовало письмо из почты Кудрявцева о грин-карте в качестве одного из оснований для его заключения в СИЗО. Защита назвала это сообщение обыкновенным спамом. В июне 2019 года в Москве в рамках этого же дела был арестован ученик Кудрявцева Роман Ковалев, заместитель заведующего кафедрой космических летательных аппаратов МФТИ. Ему тоже предъявлено обвинение в госизмене. В июле 2019 года Лефортовский суд отправил под домашний арест еще одного ученого из этого же института – Сергея Мещерякова. В сентябре 2019 года обвиняемого в госизмене ученого Виктора Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде. Подробности дела не раскрываются из-за секретности материалов.
В начале июля по обвинению в госизмене была задержана жительница Калининграда Антонина Зимина, возглавлявшая "Балтийский центр диалога культур". Через год та же участь постигла ее мужа – юриста Константина Антонца. Фабула в обоих случаях не раскрывается из-за секретности.
28 июня был арестован Андрей Жуков, подозреваемый в госизмене. Суть обвинения не уточнялась, материалы дела находятся под грифом "секретно".
19 июля Лефортовский суд Москвы арестовал ученого из Новочеркасска Алексея Темирева, обвиняемого в госизмене. Ученый помимо преподавательской деятельности занимался бизнесом, возглавляя малое инновационное предприятие "Мехатроника" и конструкторского бюро ИРИС ("Интеллектуальные робастные интегрированные системы"). Темирев подозревался в передаче секретных сведений иностранному государству, которые возможно "уходили за рубеж" вместе с научными разработками, которыми он занимался вместе с аспирантом, уроженцем Вьетнама. В феврале 2019 года Ростовский областной суд приговорил его к 7,5 годам колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания ему назначено ограничение свободы сроком на один год после отбывания заключения.
4 мая Лефортовский суд Москвы санкционировал арест Виктора Прозорова, обвиняемого в государственной измене. По данным СМИ, Прозоров ранее работал директором и главным конструктором в севастопольском центральном конструкторском бюро (ЦКБ) "Черноморец". В 1990-е годы бюро обслуживало военно-морские силы Украины. После распада СССР у Прозорова появилось украинское гражданство. В бюро работа главного конструктора была связана с гособоронзаказами: он занимался переоборудованием кораблей и общался с иностранными заказчиками. После присоединения Крыма "Черноморец" перешел в российское ведение, а Виктор Прозоров получил российское гражданство. 13 февраля 2019 года Санкт-Петербургский городской суд признал Прозорова виновным в госизмене и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. Кроме того, подсудимого приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников