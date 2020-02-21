Обвиняемую в госизмене Зимину продолжают считать склонной к побегу

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Антонину Зимину, арестованную по обвинению в госизмене, продолжают считать в изоляторе "Лефортово" склонной к побегу, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников. Антонину Зимину, арестованную по обвинению в госизмене, продолжают считать в изоляторе "Лефортово" склонной к побегу, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы

Зимина, возглавлявшая "Балтийский центр диалога культур", была задержана в июле 2018 года. Через год та же участь постигла ее мужа - юриста Константина Антонца. Фабула в обоих случаях не раскрывается из-за секретности.

"Специальная комиссия в СИЗО рассмотрела заявление Зиминой о снятии с профилактического учёта как склонной к побегу и отказала в ходатайстве", — заявил Мельников.

Как ему пояснила Зимина, такое решение было принято из-за того, что она все время нарушает требования конвоя, "оглядываясь по сторонам". Женщина с этим не согласна, добавил собеседник агентства.