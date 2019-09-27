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РИА Новости

Обвиняемого в госизмене Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде

22:26 27.09.2019 (обновлено: 04:41 28.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкБывший сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев, обвиняемый в государственной измене
Бывший сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев, обвиняемый в государственной измене
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Бывший сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев, обвиняемый в государственной измене. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Обвиняемого в госизмене 76-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили в пятницу из СИЗО "Лефортово" под подписку о невыезде, сообщил его адвокат Иван Павлов.
"Сегодня на проходной СИЗО "Лефортово" Кудрявцева встретили родные, они уже едут домой",- написал он на свой странице в Facebook.
Сотрудник ЦНИИмаша Кудрявцев был арестован в июле 2018 года. По версии следствия, он отправлял секретные данные в Фон-Кармановский институт гидродинамики (Бельгия), являющийся научно-исследовательским центром НАТО, с которым ЦНИИмаш реализовывал совместный проект. Следствие использовало письмо из почты Кудрявцева о грин-карте в качестве одного из оснований для его заключения в СИЗО. Защита назвала это сообщение обыкновенным спамом.
Бывший сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев, обвиняемый в государственной измене, в Лефортовском суде
5 июня, 17:47РИА Новости
Ученику Виктора Кудрявцева предъявили обвинение в госизмене
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Виктор КудрявцевЦНИИМАШМоскваРоссияПроисшествия
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