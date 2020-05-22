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Биография Виктории Абрамченко
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РИА Новости

Биография Виктории Абрамченко

04:32 22.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко
Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Вице-премьер правительства РФ Виктория Валериевна Абрамченко родилась 22 мая 1975 года в Черногорске (Хакасия).
В 1998 году окончила Красноярский государственный аграрный университет. В 2004 году – Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.
В 1998-2000 годах работала в комитете по земельным ресурсам и землеустройству (Роскомзем).
В 2000-2001 годах работала в ФГУ "Земельная кадастровая палата".
В 2001-2005 годах занимала различные должности, в том числе должность заместителя начальника управления в Росземкадастре и Роснедвижимости.
В 2005-2011 годах работала в Минэкономразвития России, в том числе была заместителем директора департамента недвижимости Минэкономразвития России.
В 2011-2012 годах – заместитель руководителя Росреестра.
В 2012-2015 годах – директор департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности министерства сельского хозяйства РФ.
В 2015-2016 годах – статс-секретарь – заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации.
В октябре 2016 года назначена заместителем министра экономического развития Российской Федерации – руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
21 января 2020 года назначена на должность вице-премьера правительства РФ. Входит в президиум российского правительства.
В должности вице-премьера курирует сельское хозяйство и рыболовство, экологию, земельные вопросы, оборот недвижимости.
Член совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Курирует нацпроект "Экология".
Действительный государственный советник Российской Федерации второго класса (2019).
Награждена медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, Почетной грамотой правительства РФ; Почетной грамотой министерства экономического развития Российской Федерации. Имеет благодарность министра экономического развития и торговли Российской Федерации.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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