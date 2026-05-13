Рейтинг@Mail.ru
Шапша обсудил в Госдуме подготовку кадров для экономики страны - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
16:56 13.05.2026
Шапша обсудил в Госдуме подготовку кадров для экономики страны

Владислав Шапша обсудил в Госдуме подготовку кадров для экономики страны

© РИА Новости / Владимир АстапковичВладислав Шапша
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Владислав Шапша. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
КАЛУГА, 13 мая – РИА Новости. Губернатор Калужской области, глава комиссии Госсовета по направлению "Кадры" Владислав Шапша принял участие в заседании рабочей группы Госдумы РФ по вопросам среднего профессионального образования и подготовки профессиональных кадров, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Калужской области.
"Губернатор области Владислав Шапша принял участие в заседании рабочей группы Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам среднего профессионального образования и подготовки профессиональных кадров", - говорится в сообщении. Заседание прошло под председательством зампредседателя ГД Виктории Абрамченко и Владислава Шапши, возглавляющего комиссию Госсовета РФ по направлению "Кадры".
По данным пресс-службы, речь шла о расширении практики целевого обучения по программам среднего профессионального образования (СПО). Участники диалога, в частности, обсудили реализацию вступивших в силу в этом году положений российского законодательства о праве абитуриентов, подавших заявку на заключение договора о целевом обучении, на зачисление в образовательную организацию на обучение по программам СПО в первоочередном порядке.
Действующая система целевого обучения доказала свою эффективность, однако практика выявляет ряд правовых пробелов и административных барьеров, сдерживающих масштабирование этого механизма, было отмечено на заседании. Владислав Шапша подчеркнул, что для Калужской области, реализующей крупные инвестиционные проекты и программы технологического лидерства, важно, чтобы нормативная база была стабильной, гибкой, отвечающей реальным запросам работодателей и абитуриентов.
Владислав Шапша отметил значительную роль Государственной Думы в решении ключевых вопросов развития системы профессионального образования. Он подчеркнул, что комиссия Госсовета РФ по направлению "Кадры" постоянно работает совместно с депутатами.
"Сегодня в диалоге с представителями федеральных органов власти, регионов, экспертами, работодателями вырабатываем необходимые решения. Они касаются поручений глава государства по итогам Госсовета по вопросам подготовки кадров. Наша молодежь все чаще выбирает рабочие специальности. Это соответствует потребностям экономики. Наша задача – чтобы интересы всех сторон были учтены: студентов, работодателей, регионов", - прокомментировал Владислав Шапша.
Он добавил, что рабочие специальности выбирают сегодня порядка 60% выпускников школ.
 
Калужская областьВладислав ШапшаВиктория АбрамченкоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала