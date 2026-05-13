Шапша обсудил в Госдуме подготовку кадров для экономики страны

КАЛУГА, 13 мая – РИА Новости. Губернатор Калужской области, глава комиссии Госсовета по направлению "Кадры" Владислав Шапша принял участие в заседании рабочей группы Госдумы РФ по вопросам среднего профессионального образования и подготовки профессиональных кадров, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Калужской области.

"Губернатор области Владислав Шапша принял участие в заседании рабочей группы Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам среднего профессионального образования и подготовки профессиональных кадров", - говорится в сообщении. Заседание прошло под председательством зампредседателя ГД Виктории Абрамченко и Владислава Шапши, возглавляющего комиссию Госсовета РФ по направлению "Кадры".

По данным пресс-службы, речь шла о расширении практики целевого обучения по программам среднего профессионального образования (СПО). Участники диалога, в частности, обсудили реализацию вступивших в силу в этом году положений российского законодательства о праве абитуриентов, подавших заявку на заключение договора о целевом обучении, на зачисление в образовательную организацию на обучение по программам СПО в первоочередном порядке.

Действующая система целевого обучения доказала свою эффективность, однако практика выявляет ряд правовых пробелов и административных барьеров, сдерживающих масштабирование этого механизма, было отмечено на заседании. Владислав Шапша подчеркнул, что для Калужской области, реализующей крупные инвестиционные проекты и программы технологического лидерства, важно, чтобы нормативная база была стабильной, гибкой, отвечающей реальным запросам работодателей и абитуриентов.

Владислав Шапша отметил значительную роль Государственной Думы в решении ключевых вопросов развития системы профессионального образования. Он подчеркнул, что комиссия Госсовета РФ по направлению "Кадры" постоянно работает совместно с депутатами.

"Сегодня в диалоге с представителями федеральных органов власти, регионов, экспертами, работодателями вырабатываем необходимые решения. Они касаются поручений глава государства по итогам Госсовета по вопросам подготовки кадров. Наша молодежь все чаще выбирает рабочие специальности. Это соответствует потребностям экономики. Наша задача – чтобы интересы всех сторон были учтены: студентов, работодателей, регионов", - прокомментировал Владислав Шапша.