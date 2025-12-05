Рейтинг@Mail.ru
Открытие RT в Индии укрепит доверие с Россией, заявила вице-спикер Госдумы - РИА Новости, 05.12.2025
18:12 05.12.2025 (обновлено: 18:29 05.12.2025)
Открытие RT в Индии укрепит доверие с Россией, заявила вице-спикер Госдумы
Открытие RT в Индии укрепит доверие с Россией, заявила вице-спикер Госдумы - РИА Новости, 05.12.2025
Открытие RT в Индии укрепит доверие с Россией, заявила вице-спикер Госдумы
Открытие телеканала Russia Today (RT) в Индии будет способствовать укреплению доверия с Россией, заявила РИА Новости вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко. РИА Новости, 05.12.2025
Виртуальная экскурсия по RT India
5 декабря началось вещание RT India. Экскурсию по новому центру проводят управляющий редактор Ашок Багрия и глава ньюзрума Рунджун Шарма.
Открытие RT в Индии укрепит доверие с Россией, заявила вице-спикер Госдумы

Вице-спикер ГД Абрамченко: вещание RT в Индии укрепит доверие с Россией

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Открытие телеканала Russia Today (RT) в Индии будет способствовать укреплению доверия с Россией, заявила РИА Новости вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.
Президент России Владимир Путин вместе с главным редактором международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргаритой Симоньян в пятницу дали старт вещанию RT в Индии.
"Я очень рада, что RT начал вещание именно в Индии. Это наш близкий друг и надёжный партнёр. Присутствие российского медиаресурса будет способствовать укреплению доверия между Россией и Индией и развитию культурных связей между двумя странами", - сказала Абрамченко.
Парламентарий отметила, что запуск вещания RT в Индии — это новый этап информационного сотрудничества - чем больше людей за пределами России узнают правду о происходящем в ней, её целях и планах, тем выше уровень взаимопонимания между народами.
Абрамченко подчеркнула, что особое значение имеет тот факт, что в Индии проживает значительное число русскоязычных граждан, и для них появление RT на местном медиарынке становится дополнительным источником объективной информации о событиях на родине.
Вице-спикер ГД уверена, что открытие нового канала коммуникации позволит не только доносить российскую точку зрения до широкой аудитории Индии, но и развивать двусторонние отношения на принципах уважения и доверия, что в современных условиях особенно важно для формирования сбалансированной информационной среды.
Симоньян показала студию RT в Индии в виде огромной матрешки
