Открытие RT в Индии укрепит доверие с Россией, заявила вице-спикер Госдумы

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Открытие телеканала Russia Today (RT) в Индии будет способствовать укреплению доверия с Россией, заявила РИА Новости вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

"Я очень рада, что RT начал вещание именно в Индии. Это наш близкий друг и надёжный партнёр. Присутствие российского медиаресурса будет способствовать укреплению доверия между Россией и Индией и развитию культурных связей между двумя странами", - сказала Абрамченко

Парламентарий отметила, что запуск вещания RT в Индии — это новый этап информационного сотрудничества - чем больше людей за пределами России узнают правду о происходящем в ней, её целях и планах, тем выше уровень взаимопонимания между народами.

Абрамченко подчеркнула, что особое значение имеет тот факт, что в Индии проживает значительное число русскоязычных граждан, и для них появление RT на местном медиарынке становится дополнительным источником объективной информации о событиях на родине.