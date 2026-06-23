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Госдума приняла закон, упрощающий продажу изъятых у коррупционеров квартир - РИА Новости, 23.06.2026
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16:23 23.06.2026
Госдума приняла закон, упрощающий продажу изъятых у коррупционеров квартир

Госдума упростила продажу изъятого у коррупционеров жилья

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла закон, упрощающий процедуру продажи жилых помещений, изъятых у коррупционеров.
  • Закон убирает ценовой барьер и отменяет обязательную полугодовую паузу между несостоявшимися аукционами.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, упрощающий процедуру продажи жилых помещений, изъятых у коррупционеров.
Действующий закон о приватизации государственного и муниципального имущества разрешает продавать изъятое у коррупционеров жилье, рыночная стоимость которого на вторичном рынке в два или более раза превышает сумму, определенную исходя из размера общей площади жилого помещения, умноженного на среднюю цену квадратного метра жилья в регионе.
Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко ранее обращала внимание, что этому критерию соответствуют только 8% квартир. Поэтому новым законом это ограничение снимается, а также исключается необходимость ждать шесть месяцев после несостоявшихся торгов.
Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов обратил внимание журналистов, что у Росимущества сейчас порядка 3 тысяч квартир, поступивших в федеральную собственность по судебным решениям и готовых к продаже.
Принятый Госдумой закон "убирает ценовой барьер и отменяет обязательную полугодовую паузу между несостоявшимися аукционами, так что повторные торги можно объявлять без искусственного ожидания", пояснил депутат.
В рамках второго чтения был поддержан ряд поправок, в том числе позволяющих правительству устанавливать дополнительные требования к юрлицам, которые вправе проводить оценку находящегося в собственности РФ имущества, а также вести перечень таких юрлиц. Поскольку оценка казенной недвижимости влияет на стартовую цену торгов и на итоговые поступления в бюджет, круг допущенных оценщиков сужается до тех, кто соответствует заданной планке, объяснил Гаврилов.
Кроме того, определены требования, которым одновременно должны соответствовать юрлица - организаторы торгов государственным и муниципальным имуществом. Среди них: ненахождение в процессе банкротства или ликвидации; отсутствие недоимки по налогам и иным обязательным платежам; отсутствие у руководства и главных бухгалтеров судимости за экономические преступления; наличие опыта продаж такого имущества.
А в отношении религиозного имущества по просьбе Русской православной церкви закреплено правило о нераспространении на него срока давности для признания недействительными сделок приватизации. Если такой объект когда-то приватизировали с нарушением закона и не был передан профильной религиозной организации, срок давности на оспаривание сделки применяться не будет, и суд сможет признать приватизацию недействительной спустя любое время, пояснил Гаврилов.
Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.
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ЖильеРоссияСергей ГавриловВиктория АбрамченкоГосдума РФФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)Русская православная церковь
 
 
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