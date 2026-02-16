Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме хотят снизить минимальную ставку турналога для малого бизнеса - РИА Новости, 16.02.2026
17:50 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/gd-2074768480.html
В Госдуме хотят снизить минимальную ставку турналога для малого бизнеса
В Госдуме хотят снизить минимальную ставку турналога для малого бизнеса - РИА Новости, 16.02.2026
В Госдуме хотят снизить минимальную ставку турналога для малого бизнеса
Для малого бизнеса минимальная ставка в 100 рублей за ночь становится существенной, поэтому нужно либо исключить этот порог для данной категории отельеров, либо РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T17:50:00+03:00
2026-02-16T17:50:00+03:00
экономика
россия
кавказ
виктория абрамченко
максим решетников
госдума рф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
https://ria.ru/20260215/telegram-2074541239.html
https://ria.ru/20260216/gosduma-2074762234.html
https://ria.ru/20260216/gosduma-2074715438.html
россия
кавказ
экономика, россия, кавказ, виктория абрамченко, максим решетников, госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Кавказ, Виктория Абрамченко, Максим Решетников, Госдума РФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
В Госдуме хотят снизить минимальную ставку турналога для малого бизнеса

В ГД считают необходимым снизить минимальную ставку турналога для малого бизнеса

Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА,16 фев - РИА Новости. Для малого бизнеса минимальная ставка в 100 рублей за ночь становится существенной, поэтому нужно либо исключить этот порог для данной категории отельеров, либо снизить его размер, заявила вице-спикер ГД Виктория Абрамченко.
В преддверии ежегодного отчета правительства в Госдуме прошло расширенное заседание думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры с участием министра экономического развития РФ Максима Решетникова, обсуждались ключевые вопросы развития туризма, сообщила вице-спикер.
"Первый год применения турналога также показал необходимость донастройки законодательства. Для малого бизнеса минимальная ставка 100 рублей за ночь становится существенной, особенно в бюджетном сегменте средств размещения. Получается, что для них ставка налога превышает 1%. Нужно либо исключать минимальный порог в 100 рублей для этой категории отельеров, либо снижать его размер", - написала она в своем Telegram-канале.
"В ряде регионов ресурсоснабжающие организации стали предоставлять услуги гостевым домам по тарифам как для коммерческих потребителей. Договорились, что Минэкономразвития оперативно проработает этот вопрос с ФАС. Тарифные решения, безусловно, влияют на результат эксперимента. Мы исходим из того, что гостевые дома - это прежде всего индивидуальные жилые дома. Этот критерий и должен быть определяющим", - отметила вице-спикер.
Также, по словам Абрамченко, на заседании говорили в том числе о необходимости "окрашивать" доходы бюджета, формируемые за счет турналога, в целях направления их на развитие туризма в регионах.
"Еще один вызов, с которым нужно совместно работать, - энергодефицит на Кавказе. Это создает риски строительства туристических объектов на Каспии в рамках проекта "5 морей и озеро Байкал". Услышали сегодня от министра, что в правительстве ведется поиск решений, включая возможное создание газопоршневых установок для обеспечения объектов отрасли энергией", - подчеркнула вице-спикер.
Также, как уточнила Абрамченко, в ходе встречи обсуждалась доступность внутреннего туризма.
"Снижение цен может быть достигнуто за счет увеличения номерного фонда, строительства гостиниц и модульных объектов", - добавила она.
Вице-спикер подчеркнула важность поддержки самих туристов, например, через налоговые вычеты для семей с детьми.
"Уверена: только совместная работа федеральных и региональных властей вместе с парламентом позволит оперативно реагировать на вызовы рынка и вывести российский туризм на новый уровень", - заключила Абрамченко.
