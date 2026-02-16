В Госдуме хотят снизить минимальную ставку турналога для малого бизнеса

МОСКВА,16 фев - РИА Новости. Для малого бизнеса минимальная ставка в 100 рублей за ночь становится существенной, поэтому нужно либо исключить этот порог для данной категории отельеров, либо снизить его размер, заявила вице-спикер ГД Виктория Абрамченко.
В преддверии ежегодного отчета правительства в Госдуме прошло расширенное заседание думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры с участием министра экономического развития РФ Максима Решетникова, обсуждались ключевые вопросы развития туризма, сообщила вице-спикер.
"Первый год применения турналога также показал необходимость донастройки законодательства. Для малого бизнеса минимальная ставка 100 рублей за ночь становится существенной, особенно в бюджетном сегменте средств размещения. Получается, что для них ставка налога превышает 1%. Нужно либо исключать минимальный порог в 100 рублей для этой категории отельеров, либо снижать его размер", - написала она в своем Telegram-канале.
"В ряде регионов ресурсоснабжающие организации стали предоставлять услуги гостевым домам по тарифам как для коммерческих потребителей. Договорились, что Минэкономразвития оперативно проработает этот вопрос с ФАС. Тарифные решения, безусловно, влияют на результат эксперимента. Мы исходим из того, что гостевые дома - это прежде всего индивидуальные жилые дома. Этот критерий и должен быть определяющим", - отметила вице-спикер.
Также, по словам Абрамченко, на заседании говорили в том числе о необходимости "окрашивать" доходы бюджета, формируемые за счет турналога, в целях направления их на развитие туризма в регионах.
"Еще один вызов, с которым нужно совместно работать, - энергодефицит на Кавказе. Это создает риски строительства туристических объектов на Каспии в рамках проекта "5 морей и озеро Байкал". Услышали сегодня от министра, что в правительстве ведется поиск решений, включая возможное создание газопоршневых установок для обеспечения объектов отрасли энергией", - подчеркнула вице-спикер.
Также, как уточнила Абрамченко, в ходе встречи обсуждалась доступность внутреннего туризма.
"Снижение цен может быть достигнуто за счет увеличения номерного фонда, строительства гостиниц и модульных объектов", - добавила она.
Вице-спикер подчеркнула важность поддержки самих туристов, например, через налоговые вычеты для семей с детьми.
"Уверена: только совместная работа федеральных и региональных властей вместе с парламентом позволит оперативно реагировать на вызовы рынка и вывести российский туризм на новый уровень", - заключила Абрамченко.