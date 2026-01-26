В ГД планируют распространить ограничение числа платных мест на колледжи

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Ограничение числа платных мест в вузах планируется распространить на колледжи, законопроект внесут в парламент в июле 2026 года, сообщила вице-спикер ГД Виктория Абрамченко.

Такой законопроект разработают и внесут в парламент до конца этого созыва в июле 2026 года, отметила она.