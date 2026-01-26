https://ria.ru/20260126/gosduma-2070239303.html
В ГД планируют распространить ограничение числа платных мест на колледжи
В ГД планируют распространить ограничение числа платных мест на колледжи - РИА Новости, 26.01.2026
В ГД планируют распространить ограничение числа платных мест на колледжи
Ограничение числа платных мест в вузах планируется распространить на колледжи, законопроект внесут в парламент в июле 2026 года, сообщила вице-спикер ГД... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T04:18:00+03:00
2026-01-26T04:18:00+03:00
2026-01-26T04:18:00+03:00
общество
виктория абрамченко
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_a722822a79980a5e8a9c2787e0f82145.jpg
https://ria.ru/20260126/gosduma-2070239027.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_427:0:3158:2048_1920x0_80_0_0_0bf4d96376f921b05774c7fca74dbe7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, виктория абрамченко, госдума рф
Общество, Виктория Абрамченко, Госдума РФ
В ГД планируют распространить ограничение числа платных мест на колледжи
Абрамченко: в ГД хотят распространить ограничение числа платных мест на колледжи