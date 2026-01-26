Рейтинг@Mail.ru
В ГД планируют распространить ограничение числа платных мест на колледжи
04:18 26.01.2026
В ГД планируют распространить ограничение числа платных мест на колледжи
общество, виктория абрамченко, госдума рф
Общество, Виктория Абрамченко, Госдума РФ
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Ограничение числа платных мест в вузах планируется распространить на колледжи, законопроект внесут в парламент в июле 2026 года, сообщила вице-спикер ГД Виктория Абрамченко.
"Принципы регулирования платного приема, утвержденные для вузов, необходимо распространить и на колледжи. По ряду направлений, например, таких как юриспруденция, более 80% студентов обучаются платно. Массовый платный набор чаще всего встречается на популярных у школьников, но невостребованных на рынке труда программах. В то же время реальный сектор экономики испытывает нехватку квалифицированных рабочих и специалистов" - сказала "Известиям" Абрамченко.
Такой законопроект разработают и внесут в парламент до конца этого созыва в июле 2026 года, отметила она.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В ГД предложили перенести на год изменения в правила поступления в вузы
04:07
 
Общество
 
 
