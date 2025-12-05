Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме обсуждают отсрочку от армии для выпускников колледжей и вузов - РИА Новости, 05.12.2025
18:17 05.12.2025 (обновлено: 18:21 05.12.2025)
В Госдуме обсуждают отсрочку от армии для выпускников колледжей и вузов
В Госдуме обсуждают отсрочку от армии для выпускников колледжей и вузов
В Госдуме обсуждают отсрочку от армии для выпускников колледжей и вузов

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Вопрос о предоставлении отсрочки от срочной службы для выпускников колледжей и вузов обсуждают в Госдуме, сообщила РИА Новости вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.
"Вопрос о предоставлении отсрочки от срочной службы для выпускников колледжей и вузов – перспективное направление работы для межведомственной рабочей группы по развитию СПО в Госдуме. К работе привлечены депутаты всех фракций, сенаторы, представители профильных министерств, регионов и работодателей", - сказала Абрамченко.
