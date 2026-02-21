На месте происшествия, где микроавтобус УАЗ "Буханка" с группой туристов из Китая провалился под лед озера Байкал в районе мыса Хобой

В Госдуме призвали туристов на Байкале к контролю и осознанности

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Без системного контроля и осознанности самих туристов лед Байкала останется зоной высокого риска, заявила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

Днем в пятницу вблизи мыса Хобой на Байкале под лед ушел автомобиль УАЗ . По данным СК , в машине были водитель и группа из 8 туристов из Китая , спастись удалось лишь одному туристу. Личности всех участников происшествия установлены.

"Без системного контроля и осознанности самих туристов лед Байкала останется зоной высокого риска", - написала Абрамченко в своем канале на платформе в Max.

По ее словам, трагедия на Байкале говорит о "вопиющем пренебрежении безопасностью". "Сложно представить, что на это решился опытный гид. Строгость наказания не должна уступать жажде "быстрого заработка" и острых ощущений", - добавила вице-спикер ГД

Чтобы избежать подобных трагедий, нужно работать с туристами, считает депутат. По ее словам, пока есть спрос на "дешево и с ветерком на УАЗике", будут и предложения.

"Необходимо масштабное информирование: туристы должны понимать, что выезд на лед на обычном автомобиле - это не приключение, а игра в "русскую рулетку". Нельзя полагаться на авось и "многолетний опыт" частного водителя", - уточнила Абрамченко.

Также, по ее словам, нужно повышать осведомленность туристов.

"Туроператоры должны предупреждать их о рисках, особенно при "диком" туризме. В самолете, гостинице и ресторане им нужно напоминать о правилах безопасности", - добавила она.

Вице-спикер Госдумы отметила, что, выбирая экскурсию, туристы сами должны предпочитать "Хивусы" (судна на воздушной подушке), а не внедорожники. Это, по ее словам, поможет искоренить теневой рынок и необорудованные переправы.