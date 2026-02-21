Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме призвали туристов на Байкале к контролю и осознанности
12:47 21.02.2026
В Госдуме призвали туристов на Байкале к контролю и осознанности
В Госдуме призвали туристов на Байкале к контролю и осознанности
В Госдуме призвали туристов на Байкале к контролю и осознанности
Без системного контроля и осознанности самих туристов лед Байкала останется зоной высокого риска, заявила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T12:47:00+03:00
2026-02-21T12:47:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075867830_0:144:1280:864_1920x0_80_0_0_0f39773c3162b689fff72bcd165fe305.jpg
В Госдуме призвали туристов на Байкале к контролю и осознанности

Абрамченко: без контроля и осознанности туристов лед Байкала будет зоной риска

© РИА Новости / Прокуратура Иркутской области | Перейти в медиабанкНа месте происшествия, где микроавтобус УАЗ "Буханка" с группой туристов из Китая провалился под лед озера Байкал в районе мыса Хобой
На месте происшествия, где микроавтобус УАЗ Буханка с группой туристов из Китая провалился под лед озера Байкал в районе мыса Хобой - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Прокуратура Иркутской области
Перейти в медиабанк
На месте происшествия, где микроавтобус УАЗ "Буханка" с группой туристов из Китая провалился под лед озера Байкал в районе мыса Хобой
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Без системного контроля и осознанности самих туристов лед Байкала останется зоной высокого риска, заявила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.
Днем в пятницу вблизи мыса Хобой на Байкале под лед ушел автомобиль УАЗ. По данным СК, в машине были водитель и группа из 8 туристов из Китая, спастись удалось лишь одному туристу. Личности всех участников происшествия установлены.
"Без системного контроля и осознанности самих туристов лед Байкала останется зоной высокого риска", - написала Абрамченко в своем канале на платформе в Max.
По ее словам, трагедия на Байкале говорит о "вопиющем пренебрежении безопасностью". "Сложно представить, что на это решился опытный гид. Строгость наказания не должна уступать жажде "быстрого заработка" и острых ощущений", - добавила вице-спикер ГД.
Чтобы избежать подобных трагедий, нужно работать с туристами, считает депутат. По ее словам, пока есть спрос на "дешево и с ветерком на УАЗике", будут и предложения.
"Необходимо масштабное информирование: туристы должны понимать, что выезд на лед на обычном автомобиле - это не приключение, а игра в "русскую рулетку". Нельзя полагаться на авось и "многолетний опыт" частного водителя", - уточнила Абрамченко.
Также, по ее словам, нужно повышать осведомленность туристов.
"Туроператоры должны предупреждать их о рисках, особенно при "диком" туризме. В самолете, гостинице и ресторане им нужно напоминать о правилах безопасности", - добавила она.
Вице-спикер Госдумы отметила, что, выбирая экскурсию, туристы сами должны предпочитать "Хивусы" (судна на воздушной подушке), а не внедорожники. Это, по ее словам, поможет искоренить теневой рынок и необорудованные переправы.
"Вне официальных зимников лед — это "запретная зона". Выезд с трассы должен быть серьезным нарушением. В местах массового скопления туристов должны дежурить спасатели. На популярных точках "диких" съездов на лед полиция должна проводить рейды и конфисковывать транспортные средства у нарушителей", - заключила Абрамченко.
Заголовок открываемого материала