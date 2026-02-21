https://ria.ru/20260221/gosduma-2075955661.html
В Госдуме призвали туристов на Байкале к контролю и осознанности
В Госдуме призвали туристов на Байкале к контролю и осознанности - РИА Новости, 21.02.2026
В Госдуме призвали туристов на Байкале к контролю и осознанности
Без системного контроля и осознанности самих туристов лед Байкала останется зоной высокого риска, заявила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T12:47:00+03:00
2026-02-21T12:47:00+03:00
2026-02-21T12:47:00+03:00
байкал
китай
виктория абрамченко
госдума рф
ульяновский автомобильный завод (уаз)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075867830_0:144:1280:864_1920x0_80_0_0_0f39773c3162b689fff72bcd165fe305.jpg
https://ria.ru/20260221/bajkal-2075940969.html
https://ria.ru/20260221/baykal-2075915724.html
байкал
китай
В Госдуме призвали туристов на Байкале к контролю и осознанности
Абрамченко: без контроля и осознанности туристов лед Байкала будет зоной риска
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Без системного контроля и осознанности самих туристов лед Байкала останется зоной высокого риска, заявила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.
Днем в пятницу вблизи мыса Хобой на Байкале
под лед ушел автомобиль УАЗ
. По данным СК
, в машине были водитель и группа из 8 туристов из Китая
, спастись удалось лишь одному туристу. Личности всех участников происшествия установлены.
"Без системного контроля и осознанности самих туристов лед Байкала останется зоной высокого риска", - написала Абрамченко
в своем канале на платформе
в Max.
По ее словам, трагедия на Байкале говорит о "вопиющем пренебрежении безопасностью". "Сложно представить, что на это решился опытный гид. Строгость наказания не должна уступать жажде "быстрого заработка" и острых ощущений", - добавила вице-спикер ГД
.
Чтобы избежать подобных трагедий, нужно работать с туристами, считает депутат. По ее словам, пока есть спрос на "дешево и с ветерком на УАЗике", будут и предложения.
"Необходимо масштабное информирование: туристы должны понимать, что выезд на лед на обычном автомобиле - это не приключение, а игра в "русскую рулетку". Нельзя полагаться на авось и "многолетний опыт" частного водителя", - уточнила Абрамченко.
Также, по ее словам, нужно повышать осведомленность туристов.
"Туроператоры должны предупреждать их о рисках, особенно при "диком" туризме. В самолете, гостинице и ресторане им нужно напоминать о правилах безопасности", - добавила она.
Вице-спикер Госдумы отметила, что, выбирая экскурсию, туристы сами должны предпочитать "Хивусы" (судна на воздушной подушке), а не внедорожники. Это, по ее словам, поможет искоренить теневой рынок и необорудованные переправы.
"Вне официальных зимников лед — это "запретная зона". Выезд с трассы должен быть серьезным нарушением. В местах массового скопления туристов должны дежурить спасатели. На популярных точках "диких" съездов на лед полиция должна проводить рейды и конфисковывать транспортные средства у нарушителей", - заключила Абрамченко.