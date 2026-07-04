Российские власти упростили продажу жилья, изъятого у коррупционеров

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин подписал закон, упрощающий процедуру продажи жилых помещений, изъятых у коррупционеров.

Новым законом снимается ограничение на продажу жилья, рыночная стоимость которого превышает определенную сумму, а также исключается необходимость полугодовой паузы после несостоявшихся торгов.

Закон определяет требования к юридическим лицам — организаторам торгов государственным и муниципальным имуществом и закрепляет правило о нераспространении срока давности на религиозное имущество для признания недействительными сделок приватизации.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру продажи жилых помещений, изъятых у коррупционеров. Документ размещен на Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру продажи жилых помещений, изъятых у коррупционеров. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Прежнее законодательство разрешало продавать изъятое у коррупционеров жилье, рыночная стоимость которого на вторичном рынке в два или более раза превышает сумму, определенную исходя из размера общей площади жилого помещения, умноженного на среднюю цену квадратного метра жилья в регионе. Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко обращала внимание, что этому критерию соответствуют только 8% квартир.

Поэтому новым законом это ограничение снимается. Кроме того, исключается необходимость полугодовой паузы после несостоявшихся торгов по продаже жилья.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов отмечал, что у Росимущества сейчас порядка 3 тысяч квартир, поступивших в федеральную собственность по судебным решениям и готовых к продаже.

Кроме того, закон позволяет правительству устанавливать дополнительные требования к юрлицам, которые вправе проводить оценку имущества, находящегося в собственности РФ, а также вести перечень таких юрлиц. Поскольку оценка казенной недвижимости влияет на стартовую цену торгов и на итоговые поступления в бюджет, круг допущенных оценщиков сужается до тех, кто соответствует заданной планке, пояснял Гаврилов.

Закон также определяет требования, которым одновременно должны соответствовать юрлица - организаторы торгов государственным и муниципальным имуществом. Среди них: ненахождение в процессе банкротства или ликвидации; отсутствие недоимки по налогам и иным обязательным платежам; отсутствие у руководства и главных бухгалтеров судимости за экономические преступления; наличие опыта продаж такого имущества.

А в отношении религиозного имущества по просьбе Русской православной церкви закреплено правило о нераспространении на него срока давности для признания недействительными сделок приватизации. Таким образом, если объект когда-то приватизировали с нарушением закона, суд сможет признать приватизацию недействительной спустя любое время.