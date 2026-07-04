Рейтинг@Mail.ru
Российские власти упростили продажу жилья, изъятого у коррупционеров - РИА Новости, 04.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:14 04.07.2026

Российские власти упростили продажу жилья, изъятого у коррупционеров

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкДевушка смотрит в окно
Девушка смотрит в окно - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Девушка смотрит в окно. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин подписал закон, упрощающий процедуру продажи жилых помещений, изъятых у коррупционеров.
  • Новым законом снимается ограничение на продажу жилья, рыночная стоимость которого превышает определенную сумму, а также исключается необходимость полугодовой паузы после несостоявшихся торгов.
  • Закон определяет требования к юридическим лицам — организаторам торгов государственным и муниципальным имуществом и закрепляет правило о нераспространении срока давности на религиозное имущество для признания недействительными сделок приватизации.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру продажи жилых помещений, изъятых у коррупционеров. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Прежнее законодательство разрешало продавать изъятое у коррупционеров жилье, рыночная стоимость которого на вторичном рынке в два или более раза превышает сумму, определенную исходя из размера общей площади жилого помещения, умноженного на среднюю цену квадратного метра жилья в регионе. Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко обращала внимание, что этому критерию соответствуют только 8% квартир.
Продажа недвижимости. - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
Юрист назвала два варианта отмены сделки купли-продажи жилья
Вчера, 03:10
Поэтому новым законом это ограничение снимается. Кроме того, исключается необходимость полугодовой паузы после несостоявшихся торгов по продаже жилья.
Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов отмечал, что у Росимущества сейчас порядка 3 тысяч квартир, поступивших в федеральную собственность по судебным решениям и готовых к продаже.
Кроме того, закон позволяет правительству устанавливать дополнительные требования к юрлицам, которые вправе проводить оценку имущества, находящегося в собственности РФ, а также вести перечень таких юрлиц. Поскольку оценка казенной недвижимости влияет на стартовую цену торгов и на итоговые поступления в бюджет, круг допущенных оценщиков сужается до тех, кто соответствует заданной планке, пояснял Гаврилов.
Закон также определяет требования, которым одновременно должны соответствовать юрлица - организаторы торгов государственным и муниципальным имуществом. Среди них: ненахождение в процессе банкротства или ликвидации; отсутствие недоимки по налогам и иным обязательным платежам; отсутствие у руководства и главных бухгалтеров судимости за экономические преступления; наличие опыта продаж такого имущества.
А в отношении религиозного имущества по просьбе Русской православной церкви закреплено правило о нераспространении на него срока давности для признания недействительными сделок приватизации. Таким образом, если объект когда-то приватизировали с нарушением закона, суд сможет признать приватизацию недействительной спустя любое время.
Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Эксперт рассказала о росте спроса на вторичное элитное жилье в Москве
3 июля, 13:51
 
ЖильеРоссияСергей ГавриловВладимир ПутинВиктория АбрамченкоГосдума РФФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)Русская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала