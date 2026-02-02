В Госдуме хотят упростить продажу жилья, изъятого у коррупционеров

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Группа депутатов из разных фракций и сенатор Константин Басюк внесли в Госдуму законопроект, направленный на упрощение продажи изъятых у коррупционеров жилых помещений, следует из Группа депутатов из разных фракций и сенатор Константин Басюк внесли в Госдуму законопроект, направленный на упрощение продажи изъятых у коррупционеров жилых помещений, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Действующий закон о приватизации государственного и муниципального имущества разрешает продавать изъятое у коррупционеров жилье, рыночная стоимость которого на вторичном рынке в два или более раза превышает сумму, определенную исходя из размера общей площади жилого помещения, умноженного на среднюю цену одного квадратного метра жилья в регионе.

Абрамченко обращает внимание, что в реестре федерального имущества по разным причинам "застряли" около 5 тысяч объектов недвижимости. Сейчас срок их реализации составляет до двух лет, но его реально сократить до шести месяцев, считает она. "С жилыми помещениями ситуация аналогичная. Профильное ведомство готово продать это имущество, но мешают законодательные рамки", - отметила вице-спикер.

Соавтор законопроекта, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов КПРФ ) пояснил журналистам, что, если законопроект будет принят, также расширится определение того, что именно считается жилыми помещениями. "В тексте прямо перечисляют: жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната. То есть проводится соответствие с терминологией Жилищного кодекса", - подчеркнул он.

При этом меняется логика вовлечения жилья в продажу, продолжил глава комитета. "По проекту такие жилые помещения и доли в них продаются по установленным правилам за исключением объектов, которые могут быть включены в жилищный фонд социального использования либо специализированный жилищный фонд. Критерии такого включения предлагается установить правительству России", - сообщил Гаврилов. А исключение обязательной паузы между несостоявшимися торгами сократит сроки повторного выставления на торги имущества, полагает он.