У организаций, поддерживающих спортшколы, появится право на инвествычет
14:14 01.12.2025 (обновлено: 14:37 01.12.2025)
У организаций, поддерживающих спортшколы, появится право на инвествычет
У организаций, поддерживающих спортшколы, появится право на инвествычет
виктория абрамченко
госдума рф
спорт
Новости
виктория абрамченко, госдума рф, спорт
Виктория Абрамченко, Госдума РФ, Спорт
Тренировка в школе боевых искусств
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам подготовил ко второму чтению законопроект о предоставлении с 1 января 2026 года права на инвестиционный вычет по налогу на прибыль для организаций, оказывающих поддержку спортшколам и центрам раннего физического развития детей.
Он направлен на стимулирование внебюджетных инвестиций в сферу образования и предоставляет право на инвестиционный налоговый вычет организациям, которые безвозмездно передают имущество государственным и муниципальным образовательным организациям, реализующим дополнительные образовательные программы спортивной подготовки и дополнительные общеразвивающие программы в области физкультуры и спорта.
Первоначальная редакция законопроекта предполагала вступление закона в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций. Однако бюджетный комитет поддержал поправку, которая переносит начало действия закона уже на 1 января 2026 года.
Речь идет о спортивных школах, центрах раннего физического развития детей, спортивных кружках и секциях, поясняла ранее один из авторов законопроекта, заместитель председателя Госдумы Виктория Абрамченко.
Согласно документу, вычет будет предоставляться в размере не более 100% суммы расходов в виде стоимости переданного имущества (включая денежные средства).
При этом у региональных властей будет право своими законами вводить такую меру налогового стимулирования, определять особенности и условия применения налогового вычета, отмечала вице-спикер Госдумы.
В настоящее время аналогичный вычет предоставляется организациям, оказывающим помощь в виде передачи имущества или денежных средств образовательным организациям, реализующим основные образовательные программы, то есть детским садам, школам, колледжам, техникумам и вузам.
Дети играют в футбол - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Спортшколам олимпийского резерва на Кубани закупят оборудование
22 сентября, 20:52
 
Виктория АбрамченкоГосдума РФСпорт
 
