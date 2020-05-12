Биография Дмитрия Пескова

В 1989 году окончил институт стран Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности "историк-востоковед, референт-переводчик".

В 1989 году Дмитрий Песков поступил на работу в МИД СССР.

В 1990-1994 годах занимал должности дежурного референта, атташе, третьего секретаря посольства России в Турции в Анкаре.

В 1994-1996 годах работал в МИДе России.

В 1996-2000 годах занимал должности второго, первого секретаря посольства России в Турции в Анкаре.

С 2000 года Песков занимал посты начальника отдела по связям со СМИ, заместителя, первого заместителя начальника управления пресс-службы президента Российской Федерации, заместителя пресс-секретаря президента РФ.

В 2004-2008 годах – первый заместитель пресс-секретаря президента РФ.

25 апреля 2008 года Песков был назначен пресс-секретарем председателя правительства РФ – заместителем руководителя аппарата правительства Российской Федерации.

22 мая 2012 года указом президента РФ Дмитрий Песков был назначен заместителем главы администрации президента РФ – пресс-секретарем президента Российской Федерации.

13 июня 2018 года переназначен на этот пост.

12 мая 2020 года Дмитрий Песков сообщил , что заболел коронавирусом и находится в больнице.

Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса ( 2005 ).

В 2017 году он был удостоен киргизского ордена "Манас" III степени.

Дмитрий Песков женат третьим браком на олимпийской чемпионке по фигурному катанию Татьяне Навке. Пара воспитывает общую дочь. У Пескова также есть три сына и дочь от предыдущих браков.