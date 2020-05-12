Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-12T19:38
https://ria.ru/20200512/1571332636.html
Биография Дмитрия Пескова
https://cdn23.img.ria.ru/images/156258/22/1562582231_0:139:2908:1775_1036x0_80_0_0_2a51bdaccdf2334651c974572a6ed833.jpg
РИА Новости

Биография Дмитрия Пескова

19:38 12.05.2020
2334
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Сергеевич Песков родился 17 октября 1967 года в Москве.
В 1989 году окончил институт стран Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности "историк-востоковед, референт-переводчик".
В 1989 году Дмитрий Песков поступил на работу в МИД СССР.
В 1990-1994 годах занимал должности дежурного референта, атташе, третьего секретаря посольства России в Турции в Анкаре.
В 1994-1996 годах работал в МИДе России.
В 1996-2000 годах занимал должности второго, первого секретаря посольства России в Турции в Анкаре.
С 2000 года Песков занимал посты начальника отдела по связям со СМИ, заместителя, первого заместителя начальника управления пресс-службы президента Российской Федерации, заместителя пресс-секретаря президента РФ.
В 2004-2008 годах – первый заместитель пресс-секретаря президента РФ.
25 апреля 2008 года Песков был назначен пресс-секретарем председателя правительства РФ – заместителем руководителя аппарата правительства Российской Федерации.
22 мая 2012 года указом президента РФ Дмитрий Песков был назначен заместителем главы администрации президента РФ – пресс-секретарем президента Российской Федерации.
13 июня 2018 года переназначен на этот пост.
12 мая 2020 года Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом и находится в больнице.
Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2005).
Награжден орденом Дружбы (2003) и орденом Почета (2007).
В 2017 году он был удостоен киргизского ордена "Манас" III степени.
Дмитрий Песков женат третьим браком на олимпийской чемпионке по фигурному катанию Татьяне Навке. Пара воспитывает общую дочь. У Пескова также есть три сына и дочь от предыдущих браков.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
9403020
Обсудить 0
Дмитрий ПесковСправки
Рекомендуем
Лидия Прозорова
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о "скулящих" рожающих
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы
Жириновский призвал вдвое уменьшить число депутатов в России
Девушка под зонтом на одной из улиц Москвы
Опасный сезон. Расчеты показали, что случится с COVID-19 осенью
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом
Отель в Анталье
Посол Украины пригрозил оставить Турцию без туристов из-за песни "Катюша"
Заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой
Толстой обнаружил парадокс в отношении россиян к мнению Запада о них
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
В конгресс США внесли резолюцию по "нарушению прав человека в России"
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту в Москве
В МГД сочли возможным начать первый этап снятия ограничений в Москве
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова рассказала, кого коснутся выплаты на детей от трех до семи лет
Пожар в 22-этажном доме на юге Москвы
На юге Москвы произошел пожар в 22-этажном жилом доме
Продажа медицинских масок в автомате, установленном на станции Московского метрополитена
Власти Москвы назвали закупочные цены масок для продажи в метро
Отель в Анталье
В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша"
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Биолог объяснила, у кого формируется иммунитет к COVID-19
Горожане на одной из улиц в Щелково Московской области
Экологи призвали использовать многоразовые перчатки при пандемии
Cвидетельство о рождении, паспорт и сертификат на материнский капитал
Эксперт: выплату в 10 тысяч рублей можно будет получить за 22,7 млн детей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:51В ЕБРР рассказали, что поможет России преодолеть кризис из-за пандемии
08:47S7 запустит прямой рейс из Владивостока в Анадырь
08:46Цена на нефть марки Brent опустилась до 29,55 доллара за баррель
08:43Временное правительство Боливии ограничило свободу слова
08:37Врач: борьба с COVID-19 пока не ощущается как работа на фронте
08:35Модераторы Facebook получат выплаты за работу с травмирующим контентом
08:34В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 600 человек
08:32В Индии за сутки выявили три с половиной тысячи новых случаев COVID-19
08:32В Новой Зеландии отменили режим ЧП, введенный из-за коронавируса
08:30Россия отменила таможенное декларирование ряда товаров в рамках ЕАЭС
08:24В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса
08:18В больнице в Коммунарке 21 пациент находится на ИВЛ
08:17В Югре спасатели ищут ребенка, упавшего в реку с велосипеда
08:15На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие
08:15В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 250
08:12В Москве увеличили сроки расширения перечня социальных предприятий
08:09ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%
08:06Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции
07:56ВЭФ: Россия улучшила показатели перехода к возобновляемой энергетике
07:52Украинские силовики заявили о девяти обстрелах своих позиций в Донбассе
Лента новостейМолния