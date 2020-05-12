Биография Дмитрия Пескова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Сергеевич Песков родился 17 октября 1967 года в Москве.
В 1989 году окончил институт стран Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности "историк-востоковед, референт-переводчик".
В 1989 году Дмитрий Песков поступил на работу в МИД СССР.
В 1990-1994 годах занимал должности дежурного референта, атташе, третьего секретаря посольства России в Турции в Анкаре.
В 1994-1996 годах работал в МИДе России.
В 1996-2000 годах занимал должности второго, первого секретаря посольства России в Турции в Анкаре.
С 2000 года Песков занимал посты начальника отдела по связям со СМИ, заместителя, первого заместителя начальника управления пресс-службы президента Российской Федерации, заместителя пресс-секретаря президента РФ.
В 2004-2008 годах – первый заместитель пресс-секретаря президента РФ.
25 апреля 2008 года Песков был назначен пресс-секретарем председателя правительства РФ – заместителем руководителя аппарата правительства Российской Федерации.
22 мая 2012 года указом президента РФ Дмитрий Песков был назначен заместителем главы администрации президента РФ – пресс-секретарем президента Российской Федерации.
13 июня 2018 года переназначен на этот пост.
12 мая 2020 года Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом и находится в больнице.
Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2005).
Награжден орденом Дружбы (2003) и орденом Почета (2007).
В 2017 году он был удостоен киргизского ордена "Манас" III степени.
Дмитрий Песков женат третьим браком на олимпийской чемпионке по фигурному катанию Татьяне Навке. Пара воспитывает общую дочь. У Пескова также есть три сына и дочь от предыдущих браков.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников