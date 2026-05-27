СМИ: Россия рассматривает вариант денонсации соглашения с Арменией о газе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия рассматривает возможность приостановки или денонсации соглашения о поставках газа, нефтепродуктов и алмазов в Армению.
- Такое решение может быть принято, если Армения продолжит процесс вступления в ЕС.
- По соглашению 2013 года Россия бессрочно отменила экспортные пошлины на поставки в Армению нефтепродуктов, газа и алмазов.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Россия рассматривает возможность приостановки или денонсации соглашения о поставках газа, нефтепродуктов и алмазов в Армению, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо министра энергетики Сергея Цивилева армянским коллегам.
"РФ может приостановить или денонсировать в одностороннем порядке соглашение о поставках в республику природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, подписанное в декабре 2013 года, если Ереван продолжит процесс вступления в ЕС", — пишет газета с ссылкой на письмо, направленное министерству территориального управления и инфраструктур Армении.
В письме указано, что постоянные действия, направленные на усиление взаимодействия Армении с Европейским союзом, а также провозглашенное Ереваном намерение вступить в ЕС могут поставить под угрозу поддержание и развитие высокого уровня российско-армянских торгово-экономических и инвестиционных отношений, которые в значительной степени опираются на двусторонние договоренности.
"Газпром Армения" поставляет газ на внутренний рынок страны и на 100 процентов принадлежит российскому "Газпрому". Долгосрочный контракт предусматривает поставки до 2,5 миллиарда кубометров в Армению. Цена составляет 177,5 доллара за тысячу кубометров при рыночной цене более 600 долларов, отмечал в апреле президент Владимир Путин.
Дмитрий Песков 25 мая предупредил, что льготная цена на газ для Армении станет рыночной, если Ереван покинет ЕАЭС. По словам представителя Кремля, такой режим невозможен для участников иных интеграций, включая Евросоюз.
В последнее время Ереван предпринял целый ряд недружественных шагов по отношению к Москве. В российском МИД отмечали, что цель Запада состоит в том, чтобы использовать Армению против России — в частности, заманивая в западный лагерь при помощи популистского лозунга о вступлении в ЕС. Армянское же руководство к предостережениям не прислушивается: в последнее время там предприняли некоторые шаги, которые несут риск изменения в союзнических отношениях.
Как заявлял зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, премьер страны активно толкает ее на путь нынешней Украины. По его словам, Никол Пашинян настойчиво затаскивает республику в Евросоюз, при этом стараясь сохранить все выгоды от участия в ЕАЭС.