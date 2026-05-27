Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Россия рассматривает вариант денонсации соглашения с Арменией о газе - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:18 27.05.2026 (обновлено: 01:27 27.05.2026)
СМИ: Россия рассматривает вариант денонсации соглашения с Арменией о газе

Ъ: Россия рассматривает вариант денонсации договора с Арменией о газе и топливе

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Армении
Государственные флаги России и Армении - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия рассматривает возможность приостановки или денонсации соглашения о поставках газа, нефтепродуктов и алмазов в Армению.
  • Такое решение может быть принято, если Армения продолжит процесс вступления в ЕС.
  • По соглашению 2013 года Россия бессрочно отменила экспортные пошлины на поставки в Армению нефтепродуктов, газа и алмазов.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Россия рассматривает возможность приостановки или денонсации соглашения о поставках газа, нефтепродуктов и алмазов в Армению, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо министра энергетики Сергея Цивилева армянским коллегам.
«

"РФ может приостановить или денонсировать в одностороннем порядке соглашение о поставках в республику природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, подписанное в декабре 2013 года, если Ереван продолжит процесс вступления в ЕС", — пишет газета с ссылкой на письмо, направленное министерству территориального управления и инфраструктур Армении.

Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Россия настроена на взаимоуважение в отношениях с Арменией, заявил МИД
Вчера, 14:53
В письме указано, что постоянные действия, направленные на усиление взаимодействия Армении с Европейским союзом, а также провозглашенное Ереваном намерение вступить в ЕС могут поставить под угрозу поддержание и развитие высокого уровня российско-армянских торгово-экономических и инвестиционных отношений, которые в значительной степени опираются на двусторонние договоренности.
По соглашению 2013 года Россия бессрочно отменила экспортные пошлины на поставки в Армению нефтепродуктов, газа и алмазов. Москва продает Еревану нефтепродукты и газ в объемах внутреннего потребления, утвержденных индикативными балансами, при этом реэкспорт в третьи страны запрещен.
"Газпром Армения" поставляет газ на внутренний рынок страны и на 100 процентов принадлежит российскому "Газпрому". Долгосрочный контракт предусматривает поставки до 2,5 миллиарда кубометров в Армению. Цена составляет 177,5 доллара за тысячу кубометров при рыночной цене более 600 долларов, отмечал в апреле президент Владимир Путин.
Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Армении Арарат Мирзоян во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Программа визита Рубио в Армению ограничилась посещением аэропорта
Вчера, 18:00
Дмитрий Песков 25 мая предупредил, что льготная цена на газ для Армении станет рыночной, если Ереван покинет ЕАЭС. По словам представителя Кремля, такой режим невозможен для участников иных интеграций, включая Евросоюз.
В последнее время Ереван предпринял целый ряд недружественных шагов по отношению к Москве. В российском МИД отмечали, что цель Запада состоит в том, чтобы использовать Армению против России — в частности, заманивая в западный лагерь при помощи популистского лозунга о вступлении в ЕС. Армянское же руководство к предостережениям не прислушивается: в последнее время там предприняли некоторые шаги, которые несут риск изменения в союзнических отношениях.
Как заявлял зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, премьер страны активно толкает ее на путь нынешней Украины. По его словам, Никол Пашинян настойчиво затаскивает республику в Евросоюз, при этом стараясь сохранить все выгоды от участия в ЕАЭС.
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
В Госдуме предложили пересмотреть льготы для Армении
Вчера, 18:01
 
АрменияРоссияЕреванСергей ЦивилевВладимир ПутинДмитрий ПесковГазпромЕвразийский экономический союзЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала