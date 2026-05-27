СМИ: Россия рассматривает вариант денонсации соглашения с Арменией о газе

"РФ может приостановить или денонсировать в одностороннем порядке соглашение о поставках в республику природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, подписанное в декабре 2013 года, если Ереван продолжит процесс вступления в ЕС ", — пишет газета с ссылкой на письмо, направленное министерству территориального управления и инфраструктур Армении.

В письме указано, что постоянные действия, направленные на усиление взаимодействия Армении с Европейским союзом, а также провозглашенное Ереваном намерение вступить в ЕС могут поставить под угрозу поддержание и развитие высокого уровня российско-армянских торгово-экономических и инвестиционных отношений, которые в значительной степени опираются на двусторонние договоренности.