05:52 26.05.2026 (обновлено: 08:16 26.05.2026)
Японская правительственная делегация прибыла с визитом в Россию

© AP Photo / Eugene Hoshiko — Флаг Японии
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представители Минэкономики и МИД Японии прибыли с визитом в Россию.
  • Он продлится несколько дней, запланированы встречи на правительственном уровне.
ТОКИО, 26 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Делегация от Минэкономики и МИД Японии прибыла с визитом в Россию.
"В настоящее время глава департамента торговой политики Минэкономики Масаеси Араи и замглавы департамента Европы МИД Японии Масаки Исикава находятся в командировке в России. Они проведут встречи на правительственном уровне", — сообщила РИА Новости представитель экономического ведомства.
Уточняется, что визит продлится несколько дней.
В апреле агентство Киодо дважды писало о планах представителей крупнейших японских компаний посетить Россию. Сначала официальные лица опровергали эту информацию, но позднее Минэкономики страны подтвердило подготовку поездки бизнес-миссии. При этом утверждается, что ее цель — не продвижение сотрудничества, как писали СМИ, а защита активов японских компаний.
Комментируя сообщения о визите, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что речь идет о контактах на уровне правительств, а не по линии Кремля.
Официальный представитель МИД Мария Захарова уточнила, что ведомство не предлагало провести встречу для возобновления диалога и не получало таких запросов от Токио. По ее словам, если правительство Японии действительно хочет обеспечить интересы своих корпораций в России, то начинать следует с создания нормальной, способствующей ведению бизнеса политической атмосферы.
