Японская правительственная делегация прибыла с визитом в Россию

ТОКИО, 26 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Делегация от Минэкономики и МИД Японии прибыла с визитом в Россию.

В апреле агентство Киодо дважды писало о планах представителей крупнейших японских компаний посетить Россию. Сначала официальные лица опровергали эту информацию, но позднее Минэкономики страны подтвердило подготовку поездки бизнес-миссии. При этом утверждается, что ее цель — не продвижение сотрудничества, как писали СМИ, а защита активов японских компаний.