Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор социологии Алессандро Орсини заявил, что Киеву следует заняться обороной Одессы, а не угрожать агрессивной риторикой Белоруссии.
- Алессандро Орсини предположил, что Россия может прорвать фронт из Белоруссии и двинуться на Киев.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Киев должен заняться обороной Одессы, а не угрожать агрессивной риторикой Белоруссии, заявил профессор социологии римского университета Luiss Алессандро Орсини в интервью итальянской газете IL Fatto Quotidiano.
"Если Зеленский продолжит и дальше угрожать Белоруссии, забыв, что у него южные границы не прикрыты, а, к примеру, Одессу только готовят к обороне, то это все плохо для него кончится", — сказал он.
По словам эксперта, у России есть множество способов поставить на место главу киевского режима, поэтому Зеленскому стоит следить за тем, что он говорит.
Во вторник в региональном управлении ВСУ сообщили, что Одессу снова готовят к круговой обороне. Как уточняется в сообщении, в регионе завершается возведение многокилометровых противотанковых рвов и блиндажей, установка колючей проволоку, "зубов дракона" и других сооружений.
В начале мая Зеленский неоднократно заявлял, что якобы готовится наступление на Киев со стороны Белоруссии, он поручил усилить давление на Минск. Представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что такие высказывания способствуют нагнетанию напряженности и подстрекают к продолжению войны.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на прошлой неделе на обвинения киевского руководства, предложил встретиться с Зеленским "в любой точке — на Украине или в Белоруссии". Однако украинский МИД побоялся приглашать белорусского лидера в Киев.
