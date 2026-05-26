В Кремле осудили попытки Киева прославлять нацистских приспешников

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия крайне негативно относится к попыткам киевского режима прославлять нацистских преступников и приспешников, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что Киев может перезахоронить на Украине почитаемых киевским режимом украинских деятелей, в том числе лидеров "Организации украинских националистов" (ОУН, запрещена в России как экстремистская) Степана Бандеру, Андрея Мельника и Евгения Коновальца.
"Я знаю, что уже была реакция из Израиля на этот счет. Мы относимся к этому крайне негативно. Собственно, фактически в центре Европы происходит официальное, на государственном уровне прославление нацистских преступников и приспешников. Не знаю, нравится ли это в европейских столицах кому-то, но нам это не нравится совсем", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать эти планы Киева.
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что киевский режим таким образом демонстрирует свою сущность - свою коричневую окраску, и подобные проявления неонацизма крайне опасны для Европы.
Он указал, что официальное прославление Киевом нацистских преступников и приспешников лишний раз подчеркивает обоснованность и правильность решения о начале специальной военной операции.