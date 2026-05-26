МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия крайне негативно относится к попыткам киевского режима прославлять нацистских преступников и приспешников, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что киевский режим таким образом демонстрирует свою сущность - свою коричневую окраску, и подобные проявления неонацизма крайне опасны для Европы.

Он указал, что официальное прославление Киевом нацистских преступников и приспешников лишний раз подчеркивает обоснованность и правильность решения о начале специальной военной операции.