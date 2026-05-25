МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Европейцев убеждают в недопустимости диалога с Россией, хотя это идет вразрез с "европейскими ценностями", написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети X.
"Наш политико-медийный истеблишмент убедил общественность в неприемлемости дипломатии с Россией, что противоречит нашим "ценностям". Действительно, моральная дилемма для нашего политико-медийного истеблишмента — бойкотировать дипломатию и утверждать, что оружие — это путь к миру, в то время как сотни тысяч молодых людей погибают на поле боя", — написал он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва считает, что говорить всегда лучше, чем вести дело к конфронтации, а именно этим сейчас занимаются европейцы.