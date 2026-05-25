Рейтинг@Mail.ru
"Мы не можем". На Западе сделали жесткое заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:35 25.05.2026 (обновлено: 15:41 25.05.2026)
"Мы не можем". На Западе сделали жесткое заявление о переговорах с Россией

Диесен: европейцев убеждают в недопустимости диалога с РФ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил, что европейцев убеждают в недопустимости диалога с Россией.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Европейцев убеждают в недопустимости диалога с Россией, хотя это идет вразрез с "европейскими ценностями", написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети X.
"Наш политико-медийный истеблишмент убедил общественность в неприемлемости дипломатии с Россией, что противоречит нашим "ценностям". Действительно, моральная дилемма для нашего политико-медийного истеблишмента — бойкотировать дипломатию и утверждать, что оружие — это путь к миру, в то время как сотни тысяч молодых людей погибают на поле боя", — написал он.
Украинский военнослужащий с беспилотником - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
"Это затронет всех". Киев втягивает Европу в войну
Вчера, 08:00
По словам профессора, европейцы "не могут вести никаких обсуждений с Москвой, поскольку любой, кто критикует официальную политику ЕС, подвергается клевете, цензуре, "отмене" и санкциям".
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва считает, что говорить всегда лучше, чем вести дело к конфронтации, а именно этим сейчас занимаются европейцы.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Европе придется признать военные преступления ВСУ, заявил Мирошник
Вчера, 00:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМоскваДмитрий ПесковЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала