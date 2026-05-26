МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин станет новым уполномоченным по правам предпринимателей в России с сохранением должности президента РСПП, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Александр Шохин как раз и станет новым уполномоченным по правам предпринимателей, сохраняя свои функции и свою должность президента РСПП", - сказал Песков журналистам.