Рейтинг@Mail.ru
В Кремле отметили важность инициативы о смене формата бизнес-омбудсмена - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 26.05.2026
В Кремле отметили важность инициативы о смене формата бизнес-омбудсмена

Кремль поддержал инициативу о создании АНО вместо аппаратов бизнес-омбудсменов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков отметил важность инициативы о создании автономной некоммерческой организации вместо аппаратов уполномоченных по защите прав предпринимателей.
  • Владимир Путин поддержал инициативу сменить формат бизнес-омбудсмена, предложенную президентом РСПП Александром Шохиным.
  • В связи с изменением формата в закон будут вноситься необходимые изменения.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил важность инициативы о создании автономной некоммерческой организации вместо аппаратов уполномоченных по защите прав предпринимателей.
Во вторник президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным. В ходе встречи Шохин предложил сменить формат бизнес-омбудсмена. Путин поддержал инициативу.
«
"Важная также тема инициативы по институту уполномоченного по правам предпринимателей. Инициатива сменить формат этой должности, чтобы она больше не была государственной должностью, а поменяла свой формат, стала больше, как, собственно, было сказано на беседе, общественно-государственным институтом", - сказал журналистам Песков.
Он также подчеркнул, что в связи с изменением формата в закон будут вноситься необходимые изменения.
Президент РФ Владимир Путин выступает на XXXV Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Путин обсудил с бизнесом защиту интересов в недружественных странах
26 марта, 19:12
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинАлександр ШохинРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала