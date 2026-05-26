В Кремле отметили важность инициативы о смене формата бизнес-омбудсмена

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков отметил важность инициативы о создании автономной некоммерческой организации вместо аппаратов уполномоченных по защите прав предпринимателей.
- Владимир Путин поддержал инициативу сменить формат бизнес-омбудсмена, предложенную президентом РСПП Александром Шохиным.
- В связи с изменением формата в закон будут вноситься необходимые изменения.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил важность инициативы о создании автономной некоммерческой организации вместо аппаратов уполномоченных по защите прав предпринимателей.
Во вторник президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным. В ходе встречи Шохин предложил сменить формат бизнес-омбудсмена. Путин поддержал инициативу.
«
"Важная также тема инициативы по институту уполномоченного по правам предпринимателей. Инициатива сменить формат этой должности, чтобы она больше не была государственной должностью, а поменяла свой формат, стала больше, как, собственно, было сказано на беседе, общественно-государственным институтом", - сказал журналистам Песков.
Он также подчеркнул, что в связи с изменением формата в закон будут вноситься необходимые изменения.