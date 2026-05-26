МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Проявления неонацизма киевского режима очень опасны для Европы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Фактически в центре Европы происходит официальное на государственном уровне прославление нацистских преступников и приспешников. Не знаю, нравится ли это в европейских столицах кому-то, но нам это не нравится совсем", — сказал он журналистам.
По его словам, киевский режим демонстрирует свою сущность, "коричневую окраску".
"И это лишний раз подчеркивает обоснованность и правильность решения о начале специальной военной операции", — добавил Песков.
На прошлой неделе в Люксембурге эксгумировали останки главы "Организации украинских националистов"* (ОУН*) Андрея Мельника для последующего перезахоронения на Украине. На церемонии присутствовали представители офиса Владимира Зеленского, МИД и Института национальной памяти. По словам главы киевского режима, также идет работа по возвращению останков другого лидера ОУН* — Евгения Коновальца, который лично встречался с Адольфом Гитлером.
При этом Зеленский назвал их "героями", которые якобы защищали идею независимости Украины, а теперь похоронены в разных странах, в том числе в Европе и Америке.
Боевое крыло ОУН* — "Украинская повстанческая армия" * — воевало против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения на Волыни в 1943 году. Тогда были зверски убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.