Киевский режим демонстрирует свою сущность, заявил Песков
13:18 26.05.2026 (обновлено: 14:16 26.05.2026)
Киевский режим демонстрирует свою сущность, заявил Песков

Песков: киевский режим демонстрирует свою "коричневую окраску"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим демонстрирует свою сущность.
  • Заявление было сделано в контексте обсуждения планов Киева создать "пантеон героев" и вернуть прах украинских нацистов.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Киевский режим демонстрирует свою сущность - свою "коричневую окраску", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы Киева вернуть прах украинских нацистов.
"Режим демонстрирует свою сущность, режим демонстрирует свою коричневую окраску", - сказал Песков журналистам, комментируя планы киевского режима создать "пантеон героев", вернув прах украинских нацистов.
Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что Киев может перезахоронить на Украине почитаемых киевским режимом украинских деятелей, в том числе лидеров "Организации украинских националистов" (ОУН, запрещена в России как экстремистская) Степана Бандеру, Андрея Мельника и Евгения Коновальца.
Владимир Зеленский, чей дед воевал в Великую Отечественную войну на стороне СССР, ранее похвастался планами по возвращению на Украину останков лидеров ОУН. Он подтвердил данные украинских СМИ об эксгумации останков националиста Мельника в Люксембурге для последующего перезахоронения на Украине. Позже Зеленский принял участие в перезахоронении его останков в Киевской области.
