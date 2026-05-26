Песков назвал заявление МИД об ударах по Киеву исчерпывающим

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Заявление министерства иностранных дел России об ударах по военным объектам в Киеве носило исчерпывающий характер, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее МИД России выступил с заявлением о переходе к нанесению системных ударов по военно-промышленному комплексу (ВПК) и центрам принятия решений в Киеве.
В ведомстве в связи с этим рекомендовали покинуть город иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий и представительств международных организаций.