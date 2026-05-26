Песков прокомментировал идею "пантеона героев" Украины
13:18 26.05.2026 (обновлено: 13:24 26.05.2026)
Песков прокомментировал идею "пантеона героев" Украины

Песков: в центре Европы происходит официальное прославление нацистов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков прокомментировал идею "пантеона героев" Украины.
  • Он заявил, что в центре Европы происходит официальное прославление нацистских преступников и приспешников на государственном уровне.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею "пантеона героев" Украины, заявил, что в центре Европы происходит официальное прославление нацистских преступников и приспешников.
"Фактически в центре Европы происходит официальное на государственном уровне прославление нацистских преступников и приспешников. Не знаю, нравится ли это в европейских столицах кому-то, но нам это не нравится совсем", - сказал Песков журналистам, комментируя планы киевского режима создать "пантеон героев", вернув прах украинских нацистов.
УкраинаДмитрий ПесковЕвропаРоссия
 
 
