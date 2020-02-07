Межгосударственные отношения РФ и Белоруссии

Российско-белорусские отношения носят характер союзного сотрудничества. Дипломатические отношения установлены 25 июня 1992 года. 8 декабря 1999 года был подписан Договор о создании Союзного государства Белоруссии и России. Его подписанию предшествовало образование в апреле 1996 года Сообщества России и Белоруссии, а в апреле 1997 года – Союза Белоруссии и России.
Правовую базу российско-белорусских отношений составляют более 220 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. Многосторонние соглашения о сотрудничестве связывают страны также в рамках СНГ и ОДКБ.
Белоруссия – стратегический союзник России. Это закреплено и в Концепции внешней политики Российской Федерации, где в качестве одного из региональных приоритетов подтвержден курс на расширение стратегического взаимодействия с Белоруссией в рамках Союзного государства в целях развития интеграционных процессов во всех сферах, а также углубления и расширения интеграции между странами в рамках Евразийского экономического союза.
Свидетельством приоритетного для России характера отношений с Белоруссией является высокая динамичность двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях.
В 2018 году состоялось 13 встреч и контактов президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.
В 2019 году состоялось десять встреч президентов двух стран в двустороннем формате и на полях различных многосторонних мероприятий.
Президент России Владимир Путин посетил Минск с рабочим визитом 30 июня. В резиденции президента Белоруссии состоялась неформальная встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко, к которой позднее присоединился президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Владимир Путин посетил соревнования по боксу и спортивной гимнастике в рамках Вторых Европейских игр, встретился с президентом МОК Томасом Бахом и пообщался с российскими спортсменами – участниками игр. В завершение визита президент России посетил церемонию закрытия Вторых Европейских игр.
Президент Белоруссии посетил Россию с рабочим визитом в феврале и в июле.
Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в работе шестого форума регионов России и Белоруссии. Перед началом пленарного заседания состоялись переговоры лидеров двух стран.
Владимир Путин и Александр Лукашенко также посетили Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь.
Очередной рабочий визит президента Белоруссии состоялся 7 декабря. В Сочи Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили вопросы двусторонней повестки дня, в том числе перспективы углубления интеграции в рамках Союзного государства.
20 декабря президент Белоруссии вновь посетил Россию с рабочим визитом. В Санкт-Петербурге перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета состоялась двустороння встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Президенты России и Белоруссии также встречались в апреле "на полях" форума "Один пояс, один путь" в Пекине (КНР);l в мае в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане (Казахстан); в июне "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке (Киргизия); в октябре в Ереване (Армения) в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета и в Ашхабаде (Туркмения) "на полях" Совета глав государств СНГ.
В 2019 году состоялось несколько встреч глав правительств России и Белоруссии.
Премьер-министр России (2012-2020) Дмитрий Медведев посетил Минск с рабочим визитом 21 июня. Состоялись переговоры с главой правительства Белоруссии Сергеем Румасом. Дмитрий Медведев также встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и посетил церемонию открытия Вторых Европейских игр.
Главы правительств России и Белоруссии также провели двусторонние встречи в апреле в Ереване (Армения) и в августе в Чолпон-Ате (Киргизия) по завершении заседаний Евразийского межправительственного совета.
31 января 2020 года в Алма-Ате по завершении заседания Евразийского межправсовета состоялась встреча премьер-министра России Михаила Мишустина с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом. Обсуждались вопросы двусторонней повестки. Встреча Румаса с Мишустиным стала первой после вступления российского премьера в должность главы правительства.
Поддерживаются активные контакты между внешнеполитическими ведомствами, постоянный диалог ведется по линии профильных министерств и ведомств.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посещал Белоруссию с рабочим визитом в ноябре 2018 года. В Минске он принял участие в совместном заседании коллегий МИД России и МИД Белоруссии, а также встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей посещал Россию с рабочими визитами в мае и ноябре 2019 года.
Россия и Белоруссия выступают с единых или близких позиций по основным международным проблемам, тесно сотрудничают в ООН, других универсальных и региональных организациях.
Россия – ведущий торговый партнер Белоруссии, ее доля в белорусском товарообороте со всеми странами мира стабильно составляет порядка 50% (по итогам 2018 года – 49,2%).
По данным Федеральной таможенной службы РФ, оборот внешней торговли между Россией и Белоруссией в 2018 году составил 33,9 миллиарда рублей (в 2017 году – 30,6 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт – 21,819 миллиарда рублей и импорт – 12,179 миллиарда рублей.
В январе-ноябре 2019 года оборот внешней торговли РФ и Белоруссии составил 30,457 миллиарда долларов (российский экспорт – 18,731 миллиарда долларов, импорт – 11,726 миллиарда долларов).
Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, машины, оборудование и транспортные средства, металлы и изделия из них, продукция химической промышленности и др. Российский импорт представлен продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, машинами, оборудованием и транспортными средствами, продукцией химической промышленности, текстилем и обувь и др.
Россия является основным инвестором в белорусскую экономику: накопленные капиталовложения на 1 января 2019 года составили 3,9 миллиарда долларов (на конец 2017 года – 3,59 миллиарда долларов); белорусские в экономику России – 623,87 миллиона долларов (на конец 2017 года – 619,7 миллиона долларов).
Крупнейшим двусторонним инвестиционным проектом является строительство Белорусской АЭС. Генеральный контракт на строительство АЭС подписан 18 июля 2012 года.
Она будет состоять из двух энергоблоков ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. В качестве генподрядчика выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом". Планируется, что физический пуск первого реактора станции состоится в первом квартале 2020 года.
Особое место в двусторонних связях занимают вопросы сотрудничества в топливно-энергетической сфере. Россия является основным поставщиком нефти и газа в Белоруссию. В последние годы поставки в страну составляли около 21 миллиона тонн нефти и 20 миллиардов кубометров газа. В 2016 году были озвучены планы, что Россия будет поставлять в Белоруссию ежегодно 24 миллиона тонн нефти с 2016 по 2024 годы, однако начиная со второго полугодия 2016 года объем поставок снизился. Министр энергетики России Александр Новак, комментируя снижение объемов, заявил, что это связано с недоплатами белорусской стороны за нефть и газ.
Нефтегазовый спор между Россией и Белоруссией завершился в апреле 2017 года: стороны подписали документы, урегулировавшие разногласия в этой сфере. Это произошло сразу после заявления "Газпрома" о получении долга от Белоруссии за поставленный в 2016-2017 годах газ в полном объеме – 726,2 миллиона долларов. Стороны договорились о понижающих коэффициентах к действующей формуле цены на газ для Белоруссии на 2018-2019 годы и восстановлении поставок нефти из РФ в Белоруссию до уровня 24 миллионов тонн ежегодно.
В апреле 2019 года возникла проблема с качеством нефти в трубопроводной системе "Дружба", по которой нефть идет как на НПЗ Белоруссии, так и транзитом далее в Европу, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области.
Польша и Украина приостановили поставки. Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. "Укртранснафта" возобновила прокачку нефти 11 мая, словацкая Transpetrol – вечером 22 мая.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что, по предварительной оценке Минска, ущерб от поступления в республику некачественной нефти составляет сотни миллионов долларов. Глава Минэнерго РФ Александр Новак со своей стороны заявил, что общий ущерб от ситуации с нефтепроводом "Дружба" может быть меньше 100 миллионов долларов. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".
В конце ноября компания сообщила, что зарезервировала для выплаты компенсаций из-за загрязнения нефти в трубопроводной системе "Дружба" 23 миллиарда рублей.
В настоящее время один из спорных вопросов для Минска и Москвы – налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Минск оценивал потери за шесть лет в 11 миллиардов долларов, а в 2019 и 2020 годах – по 400 миллионов долларов дополнительных издержек из-за ожидаемого увеличения цены на нефть РФ и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. По данным госконцерна "Белнефтехим", стоимость нефти для НПЗ Белоруссии из-за этого в 2020 году вырастет более чем на 20 долларов за тонну.
До конца 2019 года Минску и Москве не удалось достичь договоренностей о поставках нефти в республику. Белоруссию не устраивает предлагаемая цена и отсутствие договоренностей с РФ о компенсации ей потерь от российского налогового маневра в нефтяной сфере.
1 января 2020 года Россия прекратила поставлять нефть на оба белорусских НПЗ, а Минск приостановил экспорт нефтепродуктов. Через несколько дней поставки частично возобновились, но договоренности стороны пока не достигли. На этом фоне Лукашенко неоднократно заявлял, что Белоруссия активно ищет альтернативные источники поставок.
Развивается военно-технического сотрудничество, которое носит очень тесный характер. Вооружение и техника в национальных вооруженных силах России и Белоруссии во многом совпадает, кроме того, часть военной техники, производство которой осуществляется на территории России, комплектуется составляющими белорусского производства.
Подписано Соглашение о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны.
Активно развивается сотрудничество России и Белоруссии в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ. На регулярной основе проводятся совместные военные и антитеррористические учения.
Значимой составляющей российско-белорусских отношений являются межрегиональные связи. Между российскими и белорусскими регионами заключено более 350 соглашений, направленных на углубление кооперации в промышленности, в сельском хозяйстве, в строительстве, в фармацевтике, в транспортной сфере.
В Белоруссии работают около 2,5 тысячи совместных предприятий или с участием российского капитала.
Каждая вторая компания с белорусским капиталом за рубежом находится в России.
16-18 июля 2019 года в Санкт-Петербурге прошел VI Форум регионов России и Беларуси на тему "Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России".
Высокой интенсивностью отличаются контакты между странами в области образования, науки и культуры. На регулярной основе проводятся дни культуры, гастроли известных коллективов и исполнителей, театральные и музыкальные фестивали, зачастую финансируемые из бюджета Союзного государства, например, "Молодежь – за Союзное государство" (прошел 22-27 сентября 2019 года), Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" (состоялся с 8 по 17 июля 2019 года) и др.
В отношениях между Россией и Белоруссией создано фактически единое миграционное пространство, обеспечиваются условия взаимных поездок по внутренним национальным документам без прохождения таможенного и пограничного контроля. Граждане двух стран имеют возможность находиться на территории другого государства без регистрации и постановки на миграционный учет в течение 90 дней.