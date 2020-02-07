Межгосударственные отношения РФ и Белоруссии

Президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи

Российско-белорусские отношения носят характер союзного сотрудничества. Дипломатические отношения установлены 25 июня 1992 года. 8 декабря 1999 года был подписан Договор о создании Союзного государства Белоруссии и России. Его подписанию предшествовало образование в апреле 1996 года Сообщества России и Белоруссии, а в апреле 1997 года – Союза Белоруссии и России.

Правовую базу российско-белорусских отношений составляют более 220 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. Многосторонние соглашения о сотрудничестве связывают страны также в рамках СНГ и ОДКБ.

Белоруссия – стратегический союзник России. Это закреплено и в Концепции внешней политики Российской Федерации, где в качестве одного из региональных приоритетов подтвержден курс на расширение стратегического взаимодействия с Белоруссией в рамках Союзного государства в целях развития интеграционных процессов во всех сферах, а также углубления и расширения интеграции между странами в рамках Евразийского экономического союза.

Свидетельством приоритетного для России характера отношений с Белоруссией является высокая динамичность двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях.

В 2018 году состоялось 13 встреч и контактов президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В 2019 году состоялось десять встреч президентов двух стран в двустороннем формате и на полях различных многосторонних мероприятий.

Президент России Владимир Путин посетил Минск с рабочим визитом 30 июня. В резиденции президента Белоруссии состоялась неформальная встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко, к которой позднее присоединился президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Владимир Путин посетил соревнования по боксу и спортивной гимнастике в рамках Вторых Европейских игр, встретился с президентом МОК Томасом Бахом и пообщался с российскими спортсменами – участниками игр. В завершение визита президент России посетил церемонию закрытия Вторых Европейских игр.

Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в работе шестого форума регионов России и Белоруссии. Перед началом пленарного заседания состоялись переговоры лидеров двух стран.

Владимир Путин и Александр Лукашенко также посетили Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь.

Очередной рабочий визит президента Белоруссии состоялся 7 декабря. В Сочи Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили вопросы двусторонней повестки дня, в том числе перспективы углубления интеграции в рамках Союзного государства.

В 2019 году состоялось несколько встреч глав правительств России и Белоруссии.

октябре, ноябре и декабре. Премьер-министр Белоруссии посещал Россию с рабочими визитами в мае, сентябре

Премьер-министр России (2012-2020) Дмитрий Медведев посетил Минск с рабочим визитом 21 июня. Состоялись переговоры с главой правительства Белоруссии Сергеем Румасом. Дмитрий Медведев также встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и посетил церемонию открытия Вторых Европейских игр.

Главы правительств России и Белоруссии также провели двусторонние встречи в апреле в Ереване (Армения) и в августе в Чолпон-Ате (Киргизия) по завершении заседаний Евразийского межправительственного совета.

31 января 2020 года в Алма-Ате по завершении заседания Евразийского межправсовета состоялась встреча премьер-министра России Михаила Мишустина с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом . Обсуждались вопросы двусторонней повестки. Встреча Румаса с Мишустиным стала первой после вступления российского премьера в должность главы правительства.

Поддерживаются активные контакты между внешнеполитическими ведомствами, постоянный диалог ведется по линии профильных министерств и ведомств.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посещал Белоруссию с рабочим визитом в ноябре 2018 года. В Минске он принял участие в совместном заседании коллегий МИД России и МИД Белоруссии, а также встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Россия и Белоруссия выступают с единых или близких позиций по основным международным проблемам, тесно сотрудничают в ООН, других универсальных и региональных организациях.

Россия – ведущий торговый партнер Белоруссии, ее доля в белорусском товарообороте со всеми странами мира стабильно составляет порядка 50% (по итогам 2018 года – 49,2%).

По данным Федеральной таможенной службы РФ, оборот внешней торговли между Россией и Белоруссией в 2018 году составил 33,9 миллиарда рублей (в 2017 году – 30,6 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт – 21,819 миллиарда рублей и импорт – 12,179 миллиарда рублей.

В январе-ноябре 2019 года оборот внешней торговли РФ и Белоруссии составил 30,457 миллиарда долларов (российский экспорт – 18,731 миллиарда долларов, импорт – 11,726 миллиарда долларов).

Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, машины, оборудование и транспортные средства, металлы и изделия из них, продукция химической промышленности и др. Российский импорт представлен продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, машинами, оборудованием и транспортными средствами, продукцией химической промышленности, текстилем и обувь и др.

Россия является основным инвестором в белорусскую экономику: накопленные капиталовложения на 1 января 2019 года составили 3,9 миллиарда долларов (на конец 2017 года – 3,59 миллиарда долларов); белорусские в экономику России – 623,87 миллиона долларов (на конец 2017 года – 619,7 миллиона долларов).

Крупнейшим двусторонним инвестиционным проектом является строительство Белорусской АЭС. Генеральный контракт на строительство АЭС подписан 18 июля 2012 года.

Она будет состоять из двух энергоблоков ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. В качестве генподрядчика выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом". Планируется, что физический пуск первого реактора станции состоится в первом квартале 2020 года.

Особое место в двусторонних связях занимают вопросы сотрудничества в топливно-энергетической сфере. Россия является основным поставщиком нефти и газа в Белоруссию. В последние годы поставки в страну составляли около 21 миллиона тонн нефти и 20 миллиардов кубометров газа. В 2016 году были озвучены планы , что Россия будет поставлять в Белоруссию ежегодно 24 миллиона тонн нефти с 2016 по 2024 годы, однако начиная со второго полугодия 2016 года объем поставок снизился. Министр энергетики России Александр Новак, комментируя снижение объемов, заявил, что это связано с недоплатами белорусской стороны за нефть и газ.

Нефтегазовый спор между Россией и Белоруссией завершился в апреле 2017 года: стороны подписали документы, урегулировавшие разногласия в этой сфере. Это произошло сразу после заявления "Газпрома" о получении долга от Белоруссии за поставленный в 2016-2017 годах газ в полном объеме – 726,2 миллиона долларов. Стороны договорились о понижающих коэффициентах к действующей формуле цены на газ для Белоруссии на 2018-2019 годы и восстановлении поставок нефти из РФ в Белоруссию до уровня 24 миллионов тонн ежегодно.

В апреле 2019 года возникла проблема с качеством нефти в трубопроводной системе "Дружба", по которой нефть идет как на НПЗ Белоруссии, так и транзитом далее в Европу, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области.

Польша и Украина приостановили поставки. Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. "Укртранснафта" возобновила прокачку нефти 11 мая, словацкая Transpetrol – вечером 22 мая.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял , что, по предварительной оценке Минска, ущерб от поступления в республику некачественной нефти составляет сотни миллионов долларов. Глава Минэнерго РФ Александр Новак со своей стороны заявил, что общий ущерб от ситуации с нефтепроводом "Дружба" может быть меньше 100 миллионов долларов. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".

В конце ноября компания сообщила , что зарезервировала для выплаты компенсаций из-за загрязнения нефти в трубопроводной системе "Дружба" 23 миллиарда рублей.

В настоящее время один из спорных вопросов для Минска и Москвы – налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Минск оценивал потери за шесть лет в 11 миллиардов долларов, а в 2019 и 2020 годах – по 400 миллионов долларов дополнительных издержек из-за ожидаемого увеличения цены на нефть РФ и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. По данным госконцерна "Белнефтехим", стоимость нефти для НПЗ Белоруссии из-за этого в 2020 году вырастет более чем на 20 долларов за тонну.

До конца 2019 года Минску и Москве не удалось достичь договоренностей о поставках нефти в республику. Белоруссию не устраивает предлагаемая цена и отсутствие договоренностей с РФ о компенсации ей потерь от российского налогового маневра в нефтяной сфере.

1 января 2020 года Россия прекратила поставлять нефть на оба белорусских НПЗ, а Минск приостановил экспорт нефтепродуктов. Через несколько дней поставки частично возобновились, но договоренности стороны пока не достигли. На этом фоне Лукашенко неоднократно заявлял , что Белоруссия активно ищет альтернативные источники поставок.

Развивается военно-технического сотрудничество, которое носит очень тесный характер. Вооружение и техника в национальных вооруженных силах России и Белоруссии во многом совпадает, кроме того, часть военной техники, производство которой осуществляется на территории России, комплектуется составляющими белорусского производства.

Подписано Соглашение о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны.

Активно развивается сотрудничество России и Белоруссии в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ. На регулярной основе проводятся совместные военные и антитеррористические учения.

Значимой составляющей российско-белорусских отношений являются межрегиональные связи. Между российскими и белорусскими регионами заключено более 350 соглашений, направленных на углубление кооперации в промышленности, в сельском хозяйстве, в строительстве, в фармацевтике, в транспортной сфере.

В Белоруссии работают около 2,5 тысячи совместных предприятий или с участием российского капитала.

Каждая вторая компания с белорусским капиталом за рубежом находится в России

16-18 июля 2019 года в Санкт-Петербурге прошел VI Форум регионов России и Беларуси на тему "Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России".