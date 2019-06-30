Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в резиденции в Минске. 30 июня 2019

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в резиденции в Минске. 30 июня 2019

МИНСК, 30 июн — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Минске неформальную встречу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Встреча прошла в резиденции белорусского лидера. Позднее к главам государств присоединился президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Трое лидеров по завершении встречи намерены посетить церемонию закрытия II Европейских игр, которые проводятся в Минске.

Путин прибыл в Минск после саммита G20, который проходил в японской Осаке 28-29 июня. По пути в Минск российский лидер сделал остановку в Братске, где провел совещание по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

Две недели назад Путин встречался с Лукашенко в Бишкеке на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Тогда оба лидера подтвердили намерение провести двустороннюю встречу в ближайшее время.