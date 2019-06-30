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РИА Новости
Союзное государство

Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске

Вчера, 20:00
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© РИА Новости / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в резиденции в Минске. 30 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в резиденции в Минске. 30 июня 2019
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в резиденции в Минске. 30 июня 2019
МИНСК, 30 июн — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Минске неформальную встречу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Встреча прошла в резиденции белорусского лидера. Позднее к главам государств присоединился президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
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Трое лидеров по завершении встречи намерены посетить церемонию закрытия II Европейских игр, которые проводятся в Минске.
Путин прибыл в Минск после саммита G20, который проходил в японской Осаке 28-29 июня. По пути в Минск российский лидер сделал остановку в Братске, где провел совещание по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.
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Две недели назад Путин встречался с Лукашенко в Бишкеке на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Тогда оба лидера подтвердили намерение провести двустороннюю встречу в ближайшее время.
Вторые Европейские игры начались в столице Белоруссии 21 июня. В них принимают участие около 3,6 тысячи спортсменов. Всего в активе лидирующей в общекомандном зачете российской сборной 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых наград. Второе место занимает команда Белоруссии, третье — сборная Италии.
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Союзное государствоАлександр ЛукашенкоЭмомали РахмонВладимир ПутинМинскБелоруссияРоссияВ мире
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