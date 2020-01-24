Источник в окружении Медведева ответил на слова Лукашенко о споре с РФ

"Решение о налоговом маневре принималось в рамках оптимизации бюджетных поступлений и никак не связано с российско-белорусскими отношениями. Прежнее правительство делало максимум для развития и углубления интеграции между Россией и Белоруссией, и не наша вина в том, что на этом пути нет значимых успехов", - сказал источник.