Источник в окружении Медведева ответил на слова Лукашенко о споре с РФ

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Прежнее правительство РФ делало максимум для развития и углубления интеграции между Россией и Белоруссией, отсутствие значимых успехов не является виной России, сообщил источник в окружении экс-главы правительства, заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что связывает конфликт Минска и Москвы в нефтяной сфере со старым российским правительством, которое, по его мнению, хотело через реализацию налогового маневра надавить на белорусскую сторону.
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"Решение о налоговом маневре принималось в рамках оптимизации бюджетных поступлений и никак не связано с российско-белорусскими отношениями. Прежнее правительство делало максимум для развития и углубления интеграции между Россией и Белоруссией, и не наша вина в том, что на этом пути нет значимых успехов", - сказал источник.
На прошлой неделе кабинет министров во главе с Медведевым объявил, что уходит в отставку. Новым премьером стал руководивший Федеральной налоговой службой Михаил Мишустин.
Один из спорных вопросов для Минска и Москвы - налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Минск оценивал потери за шесть лет в 11 миллиардов долларов, а в 2019 и 2020 году - по 400 миллионов долларов дополнительных издержек из-за ожидаемого увеличения цены на нефть РФ и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. А по данным госконцерна "Белнефтехим", стоимость нефти для НПЗ Белоруссии из-за этого в 2020 году вырастет более чем на 20 долларов за тонну.
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