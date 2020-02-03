Экспорт нефти из России в Белоруссию в январе сократился на 73,7%

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Экспорт нефти из России в Экспорт нефти из России в Белоруссию в прошедшем январе сократился на 73,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 407,2 тысячи тонн, при этом плановый объем поставок предполагал экспорт в размере 1,99 миллиона тонн, говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК).

В том числе на Мозырский НПЗ в январе было поставлено 66,1 тысячи тонн российской нефти при задании в 1,105 миллиона, на Новополоцкий НПЗ – 341,1 тысячи тонн при задании в 884 тысячи.

Минску и Москве до сих пор не удалось достичь договоренностей о поставках нефти в республику. Белоруссию не устраивает предлагаемая цена и отсутствие договоренностей с РФ о компенсации ей потерь от российского налогового маневра в нефтяной сфере.

В отсутствие контрактов на поставки РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. Спустя несколько дней прокачка российской нефти на заводы частично возобновилась за счет поставок компаниями группы "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева. Согласована поставка из РФ 750 тысяч тонн нефти в первом квартале. Между тем Белоруссия закупила около 86 тысяч тонн нефти из Норвегии с поставкой через порт литовской Клайпеды и по железной дороге на НПЗ в Новополоцке.