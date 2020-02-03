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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
2020-02-03T13:30+0300
https://ria.ru/20200203/1564191089.html
Экспорт нефти из России в Белоруссию в январе сократился на 73,7%
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РИА Новости

Экспорт нефти из России в Белоруссию в январе сократился на 73,7%

13:30 03.02.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМозырский нефтеперерабатывающий завод
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
© Sputnik
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Экспорт нефти из России в Белоруссию в прошедшем январе сократился на 73,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 407,2 тысячи тонн, при этом плановый объем поставок предполагал экспорт в размере 1,99 миллиона тонн, говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК).
В том числе на Мозырский НПЗ в январе было поставлено 66,1 тысячи тонн российской нефти при задании в 1,105 миллиона, на Новополоцкий НПЗ – 341,1 тысячи тонн при задании в 884 тысячи.
Минску и Москве до сих пор не удалось достичь договоренностей о поставках нефти в республику. Белоруссию не устраивает предлагаемая цена и отсутствие договоренностей с РФ о компенсации ей потерь от российского налогового маневра в нефтяной сфере.
В отсутствие контрактов на поставки РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. Спустя несколько дней прокачка российской нефти на заводы частично возобновилась за счет поставок компаниями группы "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева. Согласована поставка из РФ 750 тысяч тонн нефти в первом квартале. Между тем Белоруссия закупила около 86 тысяч тонн нефти из Норвегии с поставкой через порт литовской Клайпеды и по железной дороге на НПЗ в Новополоцке.
Член Комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, член Комитета по культуре Госдумы РФ Ольга Германова
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Межправительственные договоренности между РФ и Белоруссией предусматривают, что объем ежегодных беспошлинных поставок нефти из России в Белоруссию составляют 24 миллиона тонн, из которых 18 миллионов перерабатываются на белорусских НПЗ. Еще 6 миллионов тонн нефти Белоруссия с 2017 года имеет право реэкспортировать с зачислением пошлин также в свой бюджет. Этот механизм в белорусском правительстве называли "перетаможкой".
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