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Лукашенко назвал дату планируемой встречи с Путиным
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РИА Новости

Лукашенко назвал дату планируемой встречи с Путиным

11:11 04.02.2020 (обновлено: 14:36 04.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 4 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует в ближайшие дни встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство Sputnik Беларусь.
"Скорее всего, 7 февраля мы встретимся с президентом Путиным. Некий момент истины наступил. Мы были инициаторами этих отношений, нам ли их ломать", — сказал он журналистам во время посещения Добрушской бумажной фабрики "Герой труда".
На прошлой неделе пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что контактов с Лукашенко в ближайшее время не запланировано, но лидеры двух стран могут оперативно встретиться по необходимости.
Президенты России и Белоруссии последний раз встречались в конце прошлого года. Тогда Лукашенко заявил, что "осталась пара проблем", которую нужно разрешить на высшем уровне.
Речь идет прежде всего о поставках нефти. Москва и Минск так и не заключили новый контракт, потому что Белоруссию не устраивает предлагаемая цена. К 1 января контракты все еще не были подписаны, поэтому Россия прекратила поставлять нефть на оба белорусских НПЗ, а Минск приостановил экспорт нефтепродуктов. Через несколько дней поставки частично возобновились, но договоренности стороны пока не достигли.
На этом фоне Лукашенко неоднократно заявлял, что Белоруссия активно ищет альтернативные источники поставок. В частности, американский госсекретарь Майк Помпео, побывавший с визитом в Минске, заявил, что США готовы полностью обеспечить Белоруссию нефтью.
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SputnikВладимир ПутинМинскБелоруссияАлександр ЛукашенкоВ мире
Популярные комментарии
США готовы полностью обеспечить, что тогда он хочет в Москве узнать?
4 февраля, 12:29
vyachnick Новиков
3231002
Опять бацька с багрянцем на одной щеке после встречи выйдет.
4 февраля, 11:20
vvab6
7210004
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