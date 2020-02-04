Лукашенко назвал дату планируемой встречи с Путиным

"Скорее всего, 7 февраля мы встретимся с президентом Путиным . Некий момент истины наступил. Мы были инициаторами этих отношений, нам ли их ломать", — сказал он журналистам во время посещения Добрушской бумажной фабрики "Герой труда".

На прошлой неделе пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что контактов с Лукашенко в ближайшее время не запланировано, но лидеры двух стран могут оперативно встретиться по необходимости.

Президенты России и Белоруссии последний раз встречались в конце прошлого года. Тогда Лукашенко заявил, что "осталась пара проблем", которую нужно разрешить на высшем уровне.

Речь идет прежде всего о поставках нефти. Москва и Минск так и не заключили новый контракт, потому что Белоруссию не устраивает предлагаемая цена. К 1 января контракты все еще не были подписаны, поэтому Россия прекратила поставлять нефть на оба белорусских НПЗ, а Минск приостановил экспорт нефтепродуктов. Через несколько дней поставки частично возобновились, но договоренности стороны пока не достигли.

На этом фоне Лукашенко неоднократно заявлял, что Белоруссия активно ищет альтернативные источники поставок. В частности, американский госсекретарь Майк Помпео, побывавший с визитом в Минске, заявил, что США готовы полностью обеспечить Белоруссию нефтью.