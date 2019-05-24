Медведев удовлетворен переговорами с Румасом

ГОРКИ, 24 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев удовлетворен переговорами со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом, сообщил журналистам пресс-секретарь премьера Олег Осипов.
"Дмитрий Медведев удовлетворён разговором с белорусским коллегой, они довольно подробно прошлись по всей повестке отношений. Обсудили двусторонние торгово-экономическое взаимодействия, взаимодействия по линии ЕАЭС", - сказал Осипов.
Премьеры больше часа общались один на один, отметил он.
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