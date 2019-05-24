Медведев удовлетворен переговорами с Румасом

"Дмитрий Медведев удовлетворён разговором с белорусским коллегой, они довольно подробно прошлись по всей повестке отношений. Обсудили двусторонние торгово-экономическое взаимодействия, взаимодействия по линии ЕАЭС", - сказал Осипов.