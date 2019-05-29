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РИА Новости

Путин и Лукашенко коротко пообщались на полях ВЕЭС

Вчера, 10:27
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом совместного фотографирования глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета во Дворце независимости в Нур-Султане. 29 мая 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом совместного фотографирования глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета во Дворце независимости в Нур-Султане. 29 мая 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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НУР-СУЛТАН, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко коротко пообщались на полях ВЕЭС во вторник и в среду, вопрос трубопровода "Дружба" не обсуждался, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Они же общаются на полях, постоянно, они и вчера вечером кратно общались, и сегодня, они все общаются друг с другом", - сказал он.
"Нет, это пока не обсуждалось", - ответил Песков на уточняющий вопрос, обсуждался ли вопрос "Дружбы".
Проблема с качеством нефти в магистральном нефтепроводе "Дружба" возникла в апреле, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Поставки через нее идут как на НПЗ Белоруссии, так и транзитом через ее территорию. Польша и Украина, через которые нефть по "Дружбе" идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием нефти 24 и 25 апреля соответственно.
Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. Украинская "Укртранснафта" сообщила, что 11 мая восстановила транзит нефти в Европу.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
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