Путин и Лукашенко коротко пообщались на полях ВЕЭС

"Они же общаются на полях, постоянно, они и вчера вечером кратно общались, и сегодня, они все общаются друг с другом", - сказал он.

Путин перекинулся с Лукашенко и Назарбаевым парой фраз в Казахстане. А поговорить с белорусами есть о чем - тут и нефтепровод «Дружба» с требованиями Минска о денежной компенсации, и задолженность Белоруссии после «схемы с растворителем» pic.twitter.com/09kTpLdjEb

Проблема с качеством нефти в магистральном нефтепроводе "Дружба" возникла в апреле, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Поставки через нее идут как на НПЗ Белоруссии, так и транзитом через ее территорию. Польша и Украина, через которые нефть по "Дружбе" идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием нефти 24 и 25 апреля соответственно.