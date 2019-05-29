Путин и Лукашенко коротко пообщались на полях ВЕЭС

НУР-СУЛТАН, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко коротко пообщались на полях ВЕЭС во вторник и в среду, вопрос трубопровода "Дружба" не обсуждался, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Они же общаются на полях, постоянно, они и вчера вечером кратно общались, и сегодня, они все общаются друг с другом", - сказал он.
Путин перекинулся с Лукашенко и Назарбаевым парой фраз в Казахстане. А поговорить с белорусами есть о чем - тут и нефтепровод «Дружба» с требованиями Минска о денежной компенсации, и задолженность Белоруссии после «схемы с растворителем» pic.twitter.com/09kTpLdjEb— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 29 мая 2019 г.
"Нет, это пока не обсуждалось", - ответил Песков на уточняющий вопрос, обсуждался ли вопрос "Дружбы".
Проблема с качеством нефти в магистральном нефтепроводе "Дружба" возникла в апреле, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Поставки через нее идут как на НПЗ Белоруссии, так и транзитом через ее территорию. Польша и Украина, через которые нефть по "Дружбе" идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием нефти 24 и 25 апреля соответственно.
Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. Украинская "Укртранснафта" сообщила, что 11 мая восстановила транзит нефти в Европу.