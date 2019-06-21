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РИА Новости
Союзное государство

Медведев проводит переговоры с белорусским коллегой в Минске

Вчера, 17:06
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи в Минске. 21 июня 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи в Минске. 21 июня 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Переговоры премьер-министров России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Сергея Румаса начались в Минске.
Премьеры планируют обсудить актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействие в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, сообщала ранее пресс-служба российского кабмина. Кроме того, главы правительств рассмотрят перспективы наращивания интеграции в рамках Союзного государства.
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По итогам двусторонней встречи Медведева и Румаса переговоры продолжатся в расширенном формате.
С российской стороны в переговорах в широком составе примут участие первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, замглавы МИД Григорий Карасин, замминистра финансов Илья Трунин.
С белорусской - вице-премьер Игорь Ляшенко, министры финансов, промышленности, сельского хозяйства и продовольствия, энергетики и другие.
Россия и Белоруссия договорились до 21 июня подготовить программу действий по интеграционному взаимодействию в Союзном государстве, говорил ранее Румас.
Как сообщал журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкина, возглавляющий российскую часть совместной рабочей группы по развитию интеграции, подходы России и Белоруссии в этом вопросе удалось сблизить на 90%. Как ожидается, обновлённая программа углубления интеграции между Белоруссией и Россией будет содержать разные мероприятия с горизонтом реализации в 2022-2023 годы.
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В декабре 2019 года исполняется 20 лет со дня подписания Договора о создании Союзного государства. За это время разработано и реализовано большое число межгосударственных социально-экономических и научно-технических программ, финансируемых за счет бюджета Союзного государства (в 2019 году утвержден в размере 7,25 миллиарда рублей в доходной части и 6,33 миллиарда рублей – в расходной части). Созданы условия для обеспечения равных прав граждан России и Белоруссии в области налогообложения, социального обеспечения, доступа к образованию и медицинской помощи.
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Союзное государствоСергей РумасДмитрий МедведевБелоруссияРоссияВ мире
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