Медведев проводит переговоры с белорусским коллегой в Минске

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи в Минске. 21 июня 2019

МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Переговоры премьер-министров России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Сергея Румаса начались в Минске.

Премьеры планируют обсудить актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействие в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, сообщала ранее пресс-служба российского кабмина. Кроме того, главы правительств рассмотрят перспективы наращивания интеграции в рамках Союзного государства.

По итогам двусторонней встречи Медведева и Румаса переговоры продолжатся в расширенном формате.

С российской стороны в переговорах в широком составе примут участие первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, замглавы МИД Григорий Карасин, замминистра финансов Илья Трунин.

С белорусской - вице-премьер Игорь Ляшенко, министры финансов, промышленности, сельского хозяйства и продовольствия, энергетики и другие.

Россия и Белоруссия договорились до 21 июня подготовить программу действий по интеграционному взаимодействию в Союзном государстве, говорил ранее Румас.

Как сообщал журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкина, возглавляющий российскую часть совместной рабочей группы по развитию интеграции, подходы России и Белоруссии в этом вопросе удалось сблизить на 90%. Как ожидается, обновлённая программа углубления интеграции между Белоруссией и Россией будет содержать разные мероприятия с горизонтом реализации в 2022-2023 годы.