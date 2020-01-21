Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-21T20:12+0300
https://ria.ru/20200121/1563691853.html
Биография Виктории Абрамченко
https://cdn24.img.ria.ru/images/156368/81/1563688169_0:147:3017:1844_1036x0_80_0_0_5fc5e8f0f947e72e9a876d6db2fe31c9.jpg
РИА Новости

Биография Виктории Абрамченко

20:12 21.01.2020
13061
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВиктория Абрамченко
Виктория Абрамченко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Виктория Валериевна Абрамченко родилась 22 мая 1975 года в Черногорске (Хакасия).
В 1998 году окончила Красноярский государственный аграрный университет. В 2004 году — Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.
В 1998-2000 годах работала в комитете по земельным ресурсам и землеустройству Роскомзема.
В 2000-2001 годах работала в ФГУ "Земельная кадастровая палата".
В 2001-2005 годах занимала различные должности, в том числе должность заместителя начальника управления в Росземкадастре и Роснедвижимости.
В 2005-2011 годах работала в Минэкономразвития России, в том числе была заместителем директора департамента недвижимости Минэкономразвития России.
В 2011-2012 годах – заместитель руководителя Росреестра.
В 2012-2015 годах – директор департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности министерства сельского хозяйства РФ.
В 2015-2016 годах – статс-секретарь – заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации.
В октябре 2016 года назначена заместителем министра экономического развития Российской Федерации – руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
21 января 2020 года назначена на должность вице-премьера правительства РФ.
Награждена медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, Почетной Грамотой правительства РФ; Почетной Грамотой Государственной Думы РФ; Почетной грамотой министерства экономического развития Российской Федерации. Имеет благодарностью министра экономического развития и торговли Российской Федерации.
Материал подготовлен на основе информации из открытых источников
602021
Обсудить 0
Виктория АбрамченкоРоссияСправки
Рекомендуем
Михаил Мурашко
Биография Михаила Мурашко
Михаил Мурашко
Рошаль прокомментировал назначение Мурашко главой Минздрава
Дмитрий Григоренко
Биография Дмитрия Григоренко
Алексей Оверчук
Биография Алексея Оверчука
Михаил Мурашко
Путин назначил Михаила Мурашко министром здравоохранения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Здание Дома правительства РФ
Объявлен состав нового правительства
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом встречи с членами правительства РФ
Путин сформировал новое правительство
Максут Игоревич Шадаев
Биография Максута Шадаева
Ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков
Фалькова назначили министром науки и высшего образования
Виктория Абрамченко
Викторию Абрамченко назначили вице-премьером
Дмитрий Чернышенко
Биография Дмитрия Чернышенко
Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы РФ Алексей Оверчук на XI Гайдаровском форуме в Москве
Путин назначил Алексея Оверчука вице-премьером
Заслуженный спасатель России Дмитрий Тропников
Заслуженный спасатель России умер в бассейне фитнес-клуба в Сыктывкаре
Ольга Тимофеева на открытии Российской экологической недели 2017
В Госдуме прокомментировали назначение Абрамченко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05В Роспотребнадзоре предупредили россиян о "зимних" клещах
02:54США разрешили транзакции с ЦБ Венесуэлы ряду международных институтов
02:51Совбез ООН призвал стороны конфликта в Ливии к конструктивной работе
02:47Гутерреш призвал Хафтара и Сарраджа принять итоги Берлинского саммита
02:45В Минздраве сообщили о сроках создания вакцины против коронавируса
02:40Онищенко рассказал об угрозе распространения коронавируса в России
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
01:09Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине
Лента новостейМолния