Биография Виктории Абрамченко

В 1998 году окончила Красноярский государственный аграрный университет. В 2004 году — Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.

В 1998-2000 годах работала в комитете по земельным ресурсам и землеустройству Роскомзема.

В 2000-2001 годах работала в ФГУ "Земельная кадастровая палата".

В 2001-2005 годах занимала различные должности, в том числе должность заместителя начальника управления в Росземкадастре и Роснедвижимости.

В 2005-2011 годах работала в Минэкономразвития России, в том числе была заместителем директора департамента недвижимости Минэкономразвития России.

В 2011-2012 годах – заместитель руководителя Росреестра.

В 2012-2015 годах – директор департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности министерства сельского хозяйства РФ.

В 2015-2016 годах – статс-секретарь – заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации.

В октябре 2016 года назначена заместителем министра экономического развития Российской Федерации – руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

21 января 2020 года назначена на должность вице-премьера правительства РФ.

Награждена медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, Почетной Грамотой правительства РФ; Почетной Грамотой Государственной Думы РФ; Почетной грамотой министерства экономического развития Российской Федерации. Имеет благодарностью министра экономического развития и торговли Российской Федерации.