Поезд в Крым и налог в Турции: что изменится для туристов в 2020 году

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости, Светлана Баева. Российским туристам этот год обещает несколько новинок — как приятных, так и не очень. Уже с декабря попасть в Крым можно на поезде, а в сезон составов будет больше. В Краснодарском крае курортный сбор введут еще в четырех местах. В Турции появится туристический налог. Поменяются правила получения шенгенских виз. О том, что ждет путешественников в 2020-м, — в материале РИА Новости.
В Крым — на поезде
"Я бываю в Крыму раз в год. Возможно, теперь буду чаще ездить", — отметила пассажирка первого поезда из Севастополя, петербурженка Галина.
Одно из главных событий декабря — открытие железнодорожного сообщения между материком и полуостровом. Ожидается, что турпоток вырастет и порядка 30 процентов путешественников будут приезжать в Севастополь и Симферополь именно по железной дороге.
"Я безумно счастлива. Я не впервые сюда прилетаю и улетаю, но я не люблю самолеты и очень люблю поезда", — призналась РИА Новости пассажирка первого состава из Севастополя в Санкт-Петербург.
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Есть планы даже по организации пригородного сообщения, например между Анапой и Феодосией.
Кроме того, ожидается, что гостиниц в Крыму прибавится. С 1 января для вновь зарегистрированных собственников малых отелей и гостевых домов ввели налоговые каникулы.
Десять рублей на инфраструктуру
В Краснодарском крае расширился эксперимент по курортному сбору.
С середины 2018 года туристы платят его в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Сочи, в Шепсинском, Небугском, Новомихайловском, Джубгинском сельских поселениях. С 2020-го к эксперименту подключили Ейск и два поселения Ейского и Туапсинского районов.
Власти поясняют: из незначительной суммы (десять рублей в сутки), которую отдают туристы, в итоге накапливаются миллионы рублей для обновления инфраструктуры курортов.
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Например, в Сочи на эти деньги установили новую уличную мебель. Следующие поступления от курортного сбора направят на благоустройство набережных.
Подымить перед вылетом
В российские аэропорты могут вернуться курилки, которые убрали после принятия в 2013 году антитабачного закона.
Новый документ уже одобрен Госдумой и Советом Федерации.
У курительных комнат должны быть непрозрачные стены и вентиляция.
Хабы Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Сочи, Хабаровска сообщили, что готовы организовать такие места, как только разрешат.
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Турция, Венеция, Флоренция — дороже и дороже
Российских туристов, выезжающих за границу, ждут новые траты. В Турции с 1 апреля взимается туристический налог. Пока это один процент от стоимости проживания и сопутствующих услуг — питания, анимации, спа-процедур. С 2021-го его увеличат до двух процентов.
Как сообщает АТОР, скорее всего, самостоятельным туристам придется оплачивать его самим, а для организованных его включат в цену турпакета.
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Ожидается, что в этом году введут налог на посещение Венеции, о котором говорили еще с 2018-го, но несколько раз откладывали. Этой осенью назвали дату — 1 июля 2020-го. По последним данным, в низкий сезон (с ноября по апрель) будут брать по три евро с каждого, в высокий — восемь евро, а в пиковые периоды, например в дни карнавала — десять евро.
Причем платить придется не только за исторический центр, но и за острова Венецианской лагуны, например Мурано с его стеклодувными мастерскими.
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Кроме того, увеличивается туристический налог во Флоренции (от 0,1 до одного евро в зависимости от категории гостиницы), Амстердаме (к семи процентам от стоимости номера в отеле добавятся три евро за ночь), Бухаресте (с одного процента до двух процентов цены одной ночи в отеле).
Шенгенские визы по новым правилам
Главное нововведение года для любителей отдыха в европейских странах — изменение правил выдачи "Шенгена". "Теперь визу можно получить на год, два года и пять лет, от вариантов на три и четыре года решили отказаться",— пояснил РИА Новости генконсул Италии Франческо Форте.
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Согласно поправкам к визовому кодексу, многократное разрешение на въезд сроком год полагается, если заявитель за два предыдущих года получил и использовал три визы. После годовой аппликант сможет претендовать на двухлетнюю.
Если в течение трех лет таковая была законно получена и использована, то туристу одобрят пятилетнюю.
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Чартеры в Египет: весьма вероятно
На вопрос "полетят ли в новом году чартеры в аэропорты курортов Египта" ответа пока нет. Но велика вероятность, что это все же произойдет.
В аэропорту Шарм-эш-Шейха расширили второй терминал, увеличили число выходов, существенно модернизировали систему безопасности.
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"Мы надеемся, что российский туризм наконец вернется, — говорил РИА Новости осведомленный высокопоставленный египетский источник. — Особенно принимая во внимание, что все страны, которые ранее также запрещали полеты, ограничения сняли, оценив обстановку с безопасностью в курортных зонах и аэропортах как стабильную".
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