На Кубани начинают взимать курортный сбор еще в трех поселениях

КРАСНОДАР, 1 янв - РИА Новости. Курортный сбор в Курортный сбор в Краснодарском крае с 2020 года начал взиматься в Ейске и ещё двух поселениях Ейского Туапсинского районов , кубанские власти считают эти территории перспективными для развития курортной отрасли, сообщил РИА Новости председатель законодательного собрания региона Юрий Бурлачко.

Эксперимент по взиманию с туристов курортного сбора в России был установлен законом в июле 2017 года. Он начал проводиться 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, 16 июля - в восьми муниципалитетах Краснодарского края: Анапе, Геленджике, Сочи, Горячем Ключе и четырех поселениях Туапсинского района. По данным региональных властей, по состоянию на конец 2019 года в краевой бюджет с момента введения сбора поступило свыше 333 миллионов рублей.

В начале декабря кубанские депутаты проголосовали за расширение территории эксперимента, включив в неё новые муниципалитеты. С 1 января 2020 года сбор вводится в городе Ейске, Должанском сельском поселении Ейского района и Тенгинском сельском поселении Туапсинского района. Ставка сбора прежняя - 10 рублей с человека. Сохраняются все льготные категории граждан, с которых сбор не взимается.

"Эксперимент по курортному сбору признан успешным, поэтому и было принято решение с нового года распространить его на другие курортные территории, которые необходимо развивать. В частности, для нас важна Ейская зона. Ейск и Должанка – это перспективные точки роста. Создание там инфраструктуры будет способствовать развитию этой части Азовского побережья именно как курортной территории. А перспективы развития Туапсинской зоны в комментариях не нуждаются. Особый статус здесь у Туапсе – портового, промышленного и делового центра. Его было решено в территорию эксперимента не включать", - сообщил Бурлачко.