Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-01-01T07:46+0300
https://ria.ru/20200101/1563057902.html
На Кубани начинают взимать курортный сбор еще в трех поселениях
https://cdn22.img.ria.ru/images/148904/56/1489045676_0:236:2732:1773_1036x0_80_0_0_075823f32cf96a7ec8ec71371915cb41.jpg
РИА Новости

На Кубани начинают взимать курортный сбор еще в трех поселениях

07:46 01.01.2020
1238
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗима в Краснодарском крае
Зима в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Зима в Краснодарском крае. Архивное фото
КРАСНОДАР, 1 янв - РИА Новости. Курортный сбор в Краснодарском крае с 2020 года начал взиматься в Ейске и ещё двух поселениях Ейского и Туапсинского районов, кубанские власти считают эти территории перспективными для развития курортной отрасли, сообщил РИА Новости председатель законодательного собрания региона Юрий Бурлачко.
Эксперимент по взиманию с туристов курортного сбора в России был установлен законом в июле 2017 года. Он начал проводиться 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, 16 июля - в восьми муниципалитетах Краснодарского края: Анапе, Геленджике, Сочи, Горячем Ключе и четырех поселениях Туапсинского района. По данным региональных властей, по состоянию на конец 2019 года в краевой бюджет с момента введения сбора поступило свыше 333 миллионов рублей.
Президент России Владимир Путин
29 декабря 2019, 00:34
Путин отменил комиссию банка при уплате курортного сбора
В начале декабря кубанские депутаты проголосовали за расширение территории эксперимента, включив в неё новые муниципалитеты. С 1 января 2020 года сбор вводится в городе Ейске, Должанском сельском поселении Ейского района и Тенгинском сельском поселении Туапсинского района. Ставка сбора прежняя - 10 рублей с человека. Сохраняются все льготные категории граждан, с которых сбор не взимается.
"Эксперимент по курортному сбору признан успешным, поэтому и было принято решение с нового года распространить его на другие курортные территории, которые необходимо развивать. В частности, для нас важна Ейская зона. Ейск и Должанка – это перспективные точки роста. Создание там инфраструктуры будет способствовать развитию этой части Азовского побережья именно как курортной территории. А перспективы развития Туапсинской зоны в комментариях не нуждаются. Особый статус здесь у Туапсе – портового, промышленного и делового центра. Его было решено в территорию эксперимента не включать", - сообщил Бурлачко.
Территория эксперимента, размер сбора, порядок и сроки его исчисления устанавливаются на региональном уровне. Максимальный размер сбора - 100 рублей в сутки. Платить его обязаны совершеннолетние граждане, проживающие в объектах размещения более 24 часов. Предусмотрен ряд льгот. Эксперимент продлится до конца 2022 года.
Что изменится в России c 1 января 2020 года
30 декабря 2019, 13:20
Что изменится в России c 1 января 2020 года
1010116
Обсудить 1
ТуризмНовости - ТуризмЕйский районТуапсинский районЕйскКраснодарский крайОбщество
Рекомендуем
Самолет в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге
В "Пулково" начал действовать режим открытого неба
Вид с Орлиной сопки на вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке
Генконсул Индии во Владивостоке о любимых русских писателях
Отдыхающий катается на горнолыжном склоне во время открытия сезона на горном курорте Горки Город на территории Красной Поляны
В Сочи сотрудник горнолыжного курорта попал под лавину, спасая гостей
Работа ГИБДД
В Самарской области автомобиль врезался в автобус
Бангла Роуд, Пхукет, Таиланд
СМИ: Таиланд в 2019 году посетило рекордное число туристов
Побережье Каспийского моря в Каспийске
В России вступает в силу закон о любительской рыбалке
Строительство газопровода Турецкий поток
Болгария начала получать российский газ из "Турецкого потока"
Традиционные блюда новогоднего стола
Названы самые популярные блюда на новогоднем столе у россиян
Лесные пожары в Австралии
Австралия направила корабли и авиацию в заблокированный пожарами район
Рождественская ярмарка в Берлине, Германия
Эксперты рассказали, в какие страны россияне отправятся на Новый год
Российская модель Наталья Водянова со своим спутником, французским бизнесменом Антуаном Арно
Водянова рассказала о скором замужестве
Кадр из фильма Великий Гэтсби
Новый Год в стиле Гэтсби в Завидово не будут проводить за счет бюджета
Королевская баржа на реке Чаупхрая в Бангкоке
Определены популярные дальние страны, где туристы встретят Новый год
Нефтеперерабатывающий завод Exxon Mobil, штат Техас
Суд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России
Банкноты номиналом 1000 рублей
Житель Москвы выиграл миллиард рублей в лотерею
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:44СМИ сообщили о 400 задержанных в ходе протестов в Гонконге
19:32Глава Евросовета осудил нападение на посольство США в Багдаде
19:32Посольство США в Багдаде отменило консульскую работу из-за беспорядков
19:10В Сирии из-за беспорядочной стрельбы в новогоднюю ночь погиб человек
19:06В Москве нашли пропавшую в Новый год девочку
19:05В Турции объяснили, от чего зависит отправка войск в Ливию
19:02В Страсбурге в новогоднюю ночь подожгли более 200 машин, сообщили СМИ
18:52Глава Ингушетии назвал нападение на пост ДПС недоработкой силовиков
18:43ХАМАС разрешил ФАТХ отпраздновать 55-летие в секторе Газа
18:26На кировского депутата, подозреваемого в убийстве собак, завели дело
18:25Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину
18:15В Москве в новогоднюю ночь Деды Морозы предпочли метро
18:14Демонстранты покинули район посольства США в Багдаде
18:10Собянин поблагодарил работавших на благо столицы в новогоднюю ночь
18:06В России изменились правила обращения с животными
18:03Саратовский студент устроил стрельбу в ходе дорожного конфликта
17:45Евросоюз призвал Китай освободить осужденного пастора Ван И
17:26Организаторы акции протеста в Гонконге рассказали о числе участников
17:26Житель Украины попал в реанимацию после запуска фейерверка
17:24Полиция проводит проверку после сожжения во Владивостоке фигуры мыши
Лента новостейМолния