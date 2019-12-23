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Совфед разрешил размещать курилки в аэропортах
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РИА Новости

Совфед разрешил размещать курилки в аэропортах

14:34 23.12.2019 (обновлено: 14:38 23.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Сенаторы на заседании в понедельник одобрили закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
В соответствии с документом, у курительных комнат будут непрозрачные стены, они должны быть оснащены системой вентиляции. Воспользоваться услугами таких помещений смогут пассажиры, прошедшие регистрацию на рейс, а также следующие транзитом.
Курение в ряде общественных мест было запрещено в России в 2013 году, когда был принят "антитабачный" закон. Сначала курение запретили на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в самолетах, запретили рекламу и стимулирование продаж табака. Летом 2014 года запретили курить в гостиницах, кафе и ресторанах, в поездах, на вокзалах и в аэропортах.
Леонид Рошаль
19 декабря 2018, 18:45
Рошаль: проекты о курилках и рекламе пива противоречат здравому смыслу
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