Крым предложил запустить к лету поезда в Краснодар и Анапу

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости. Власти Власти Крыма предлагают властям Краснодарского края наладить железнодорожное сообщение с Краснодаром Анапой через Крымский мост уже к лету следующего года, сообщил РИА Новости министр транспорта Крыма Сергей Карпов.

Первый пассажирский поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга и прибыл 25 декабря в Севастополь, на следующий день в Симферополь прибыл первый пассажирский поезд из Москвы. Ранее в компании-перевозчике "Гранд экспресс Сервис" сообщили, что к началу курортного сезона планируется запустить пассажирские поезда в Крым из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска.

"Мы все время получаем вопросы – как нам ездить в Краснодар. Это город, практически миллионник, ближайший от республики. Поэтому соединить такой город сообщением с Крымом достаточно интересно. Пока наши перевозчики рассчитывают потребность, пассажиропоток, насколько это будет экономически целесообразно", - сказал Карпов, добавив, что предложения о возможности запуска к лету такого сообщения по железной дороге направлены коллегам в соседний регион.

Кроме того, обсуждается запуск по Крымскому мосту пригородного сообщения Керчи и Анапы. Не исключено, что поезд из Анапы сможет ходить до Феодосии, сказал министр.

"Анапа-Керчь мы рассматриваем сейчас. Если будет потребность до Феодосии – возможно", - добавил он.