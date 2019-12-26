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Крым предложил запустить к лету поезда в Краснодар и Анапу
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РИА Новости

Крым предложил запустить к лету поезда в Краснодар и Анапу

13:38 26.12.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПрибытие пассажирского поезда "Москва – Симферополь"
Прибытие пассажирского поезда Москва – Симферополь
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Прибытие пассажирского поезда "Москва – Симферополь"
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости. Власти Крыма предлагают властям Краснодарского края наладить железнодорожное сообщение с Краснодаром и Анапой через Крымский мост уже к лету следующего года, сообщил РИА Новости министр транспорта Крыма Сергей Карпов.
Первый пассажирский поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга и прибыл 25 декабря в Севастополь, на следующий день в Симферополь прибыл первый пассажирский поезд из Москвы. Ранее в компании-перевозчике "Гранд экспресс Сервис" сообщили, что к началу курортного сезона планируется запустить пассажирские поезда в Крым из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска.
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"Мы все время получаем вопросы – как нам ездить в Краснодар. Это город, практически миллионник, ближайший от республики. Поэтому соединить такой город сообщением с Крымом достаточно интересно. Пока наши перевозчики рассчитывают потребность, пассажиропоток, насколько это будет экономически целесообразно", - сказал Карпов, добавив, что предложения о возможности запуска к лету такого сообщения по железной дороге направлены коллегам в соседний регион.
Кроме того, обсуждается запуск по Крымскому мосту пригородного сообщения Керчи и Анапы. Не исключено, что поезд из Анапы сможет ходить до Феодосии, сказал министр.
"Анапа-Керчь мы рассматриваем сейчас. Если будет потребность до Феодосии – возможно", - добавил он.
Президент России Владимир Путин в понедельник официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту - самому протяженному в России (его длина составляет 19 километров). Ранее железнодорожное сообщение материковой России с Крымом шло через Украину, однако было прервано в одностороннем порядке украинской стороной после воссоединения полуострова с Россией.
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