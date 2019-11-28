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РИА Новости

Крым введет налоговые каникулы для турбизнеса с 1 января

11:03 28.11.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Налоговые каникулы для вновь зарегистрированных собственников малых отелей и гостевых домов введут в Крыму с 1 января 2020 года, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
"Направление легализации малых средств размещения, работающих вне правового поля – один из основных приоритетов в работе министерства в 2020 году", - сказал журналистам Волченко.
По его словам, крымский парламент уже одобрил законопроект с учетом предложений, разработанных минкурортов, о предоставлении налоговых каникул собственникам малых отелей и гостевых домов.
"Закон позволяет с 1 января 2020 года предоставлять налоговые каникулы вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателям - собственникам малых отелей и гостевых домов, включенным в Реестр министерства курортов и туризма Республики Крым", - сказал Волченко.
Кроме налоговых каникул, по словам министра, для владельцев мини-гостиниц разрабатывается комплекс мер, призванных узаконить их деятельность и тем самым легализовать "серый сектор" гостиничного бизнеса полуострова.
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"Еще одним экономическим стимулом должны стать программы льготного кредитования и субсидирования малого и среднего предпринимательства", - подчеркнул крымский министр. Кроме того, по его словам, совместно с Министерством экономического развития РФ отрабатываются программы льготного финансирования крупных рекреационных объектов.
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ТуризмВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)ТуризмНовости - ТуризмКрымРоссия
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