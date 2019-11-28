Крым введет налоговые каникулы для турбизнеса с 1 января

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Налоговые каникулы для вновь зарегистрированных собственников малых отелей и гостевых домов введут в Налоговые каникулы для вновь зарегистрированных собственников малых отелей и гостевых домов введут в Крыму с 1 января 2020 года, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко

"Направление легализации малых средств размещения, работающих вне правового поля – один из основных приоритетов в работе министерства в 2020 году", - сказал журналистам Волченко.

По его словам, крымский парламент уже одобрил законопроект с учетом предложений, разработанных минкурортов, о предоставлении налоговых каникул собственникам малых отелей и гостевых домов.

"Закон позволяет с 1 января 2020 года предоставлять налоговые каникулы вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателям - собственникам малых отелей и гостевых домов, включенным в Реестр министерства курортов и туризма Республики Крым", - сказал Волченко.

Кроме налоговых каникул, по словам министра, для владельцев мини-гостиниц разрабатывается комплекс мер, призванных узаконить их деятельность и тем самым легализовать "серый сектор" гостиничного бизнеса полуострова.