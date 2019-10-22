Власти Бухареста планируют увеличить туристический налог

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Власти Бухареста в следующем году планируют увеличить туристический налог, сообщает Agerpres.
Для путешественников, посещающих столицу Румынии, сбор может возрасти вдвое — с 1% до 2% от суммы, заплаченной за ночь в отеле, апартаментах, общежитиях, бунгало, кемпингах и других объектах размещения.
Дополнительно собранные средства власти города планируют потратить на его продвижение внутри страны и за рубежом, чтобы увеличить турпоток, привлечь инвесторов и повысить доход от туротрасли.