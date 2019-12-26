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Туризм
2019-12-26T14:08+0300
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АТОР: около трети туристов летом приедут в Крым на поезде
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РИА Новости

АТОР: около трети туристов летом приедут в Крым на поезде

13:14 26.12.2019 (обновлено: 14:08 26.12.2019)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоезд "Таврия", следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, пребывает на вокзал Севастополя
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, пребывает на вокзал Севастополя
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Российские туроператоры прогнозируют, что примерно треть туристов приедут в Крым в летнем сезоне на поезде, предпочтя его автомобилю и самолету, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"До трети туристов в летнем сезоне приедет в Крым на поезде. Но это не означает, что турпоток вырастет на 30 процентов. Большая часть этих туристов просто пересядет на поезд с самолета и личного автомобиля", – отметил гендиректор крупного туроператора Илья Уманский.
При этом участники рынка не исключили, что с запуском железнодорожного движения по Крымскому мосту произойдет снижение цен на авиабилеты. "Это уже произошло в 2019 году на фоне открытия автомобильного моста, но уровень цен все равно оставался слишком высоким для туристов", – отметили эксперты.
Туроператоры также прогнозируют расширение географии мест отправления туристов на отдых в Крым в связи с запуском железнодорожного сообщения. "У РЖД огромная маршрутная сеть. Поехать на поезде в Крым смогут в том числе жители маленьких российских городов, в которых нет аэропортов. Это и может дать реальный прирост турпотока", – гендиректор крупной туркомпании Сергей Ромашкин.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. В мае 2018 года была открыта автомобильная часть моста, а на этой неделе по нему поехали пассажирские поезда.
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