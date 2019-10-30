Власти Флоренции планируют повысить туристический налог

Городской совет обсуждает повышение туристического налога, действующего уже несколько лет. Для гостей четырехзвездочных отелей платеж может возрасти на десять центов, с 4,8 до 4,9 евро за ночь, трехзвездочных — на 50 центов, с 4 до 4,50 евро. Постояльцы двухзвездочных гостиниц будут платить четыре евро вместо трех, а однозвездочных — три евро вместо двух.