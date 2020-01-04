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Туризм
2020-01-04T07:14+0300
https://ria.ru/20200104/1563099222.html
Амстердам ввел новый налог для туристов
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РИА Новости

Амстердам ввел новый налог для туристов

07:14 04.01.2020
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© AFP 2019 / ROBIN UTRECHTАмстердам
Амстердам
© AFP 2019 / ROBIN UTRECHT
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Туристы в Амстердаме с 2020 году будут вынуждены платить за каждую ночь пребывания дополнительно по 3 евро, сообщает The Telegraph.
Новый налог был введен 1 января как прибавка к уже существующей ставке в 7% от стоимости жилья. При этом те туристы, которые выбирают бронирование через Airbnb, теперь будут вынуждены платить больше — 10% за ночь.
Каждый год в Амстердам, в котором постоянно живут 1,1 миллиона человек, приезжают 17 миллионов туристов. Власти в последнее время отошли от стратегии привлечения гостей в столицу Нидерландов и пытаются справиться с существующим потоком посетителей.
"Чтобы контролировать ситуацию, нам нужно действовать. Вместо того, чтобы продвигать это направление, пришло время заниматься его менеджментом", - говорится в одном из официальных документов 2019 года.
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ТуризмтуристыНовости - ТуризмТуризмAirbnbНидерландыАмстердам
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