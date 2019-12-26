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Туризм
2019-12-26T16:29+0300
https://ria.ru/20191226/1562878478.html
В Турции самостоятельным туристам придется лично оплачивать налог
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РИА Новости

В Турции самостоятельным туристам придется лично оплачивать налог

16:29 26.12.2019
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© Fotolia / KzenonСтойка ресепшена в отеле
Стойка ресепшена в отеле
© Fotolia / Kzenon
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Путешественники, которые забронируют отель в Турции напрямую или через онлайн-платформы, будут платить налог самостоятельно, у клиентов туроператоров он будет включен в стоимость пакета, сообщает АТОР.
Первый в истории Турции туристический налог будет взиматься с 1 апреля 2020 года. В отличие от других стран, один процент от суммы проживания будет прибавлен к стоимости размещения туристов с учетом всех оказываемых услуг.
Официальных разъяснений по схеме взимания налога у гостиниц пока нет: их ожидают во второй половине января.
Однако, по информации турецких отельеров, они получили предварительные разъяснения от отраслевой ассоциации. Согласно им, клиенты, которые забронируют отель напрямую или через онлайн-платформы, будут платить налог при выезде из отеля – как это принято в мировой практике.
По оценке представителей турецкого туризма, налог на размещение не повлияет на интерес российских туристов к отдыху в Турции. По оценке Федерации отельеров Турции (TÜROB), первый этап раннего бронирования показывает увеличение бронирований с иностранных рынков на сезон-2020 на 10-15 процентов.
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