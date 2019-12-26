В Турции самостоятельным туристам придется лично оплачивать налог

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Путешественники, которые забронируют отель в Турции напрямую или через онлайн-платформы, будут платить налог самостоятельно, у клиентов туроператоров он будет включен в стоимость пакета, Путешественники, которые забронируют отель в Турции напрямую или через онлайн-платформы, будут платить налог самостоятельно, у клиентов туроператоров он будет включен в стоимость пакета, сообщает АТОР.

Первый в истории Турции туристический налог будет взиматься с 1 апреля 2020 года. В отличие от других стран, один процент от суммы проживания будет прибавлен к стоимости размещения туристов с учетом всех оказываемых услуг.

Официальных разъяснений по схеме взимания налога у гостиниц пока нет: их ожидают во второй половине января.

Однако, по информации турецких отельеров, они получили предварительные разъяснения от отраслевой ассоциации. Согласно им, клиенты, которые забронируют отель напрямую или через онлайн-платформы, будут платить налог при выезде из отеля – как это принято в мировой практике.