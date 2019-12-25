Алексей Копайгородский: в Сочи едут не только для отдыха, а для жизни

Мэр Сочи Алексей Копайгородский , занявший этот пост в сентябре, в своем первом интервью рассказал РИА Новости, какие основные проблемы стоят перед городскими властями и каким он видит дальнейшее развитие города-курорта, а также о способах решения проблемы с нехваткой школ и детских садов, борьбе с самостроями, планах по развитию туристической отрасли и перспективах преображения главной морской набережной.

— Алексей Сергеевич, вы уже больше трех месяцев работаете главой города Сочи. Вы успели изучить состояние города и уровень его экономического, социального, культурного развития? Как оцениваете их?

— Мы взяли курс на максимальную открытость и диалог с населением. Каждую неделю проходят сходы граждан и личные приемы в разных районах города, созданы общественные советы. Это помогло мне быстро погрузиться в жизнь Сочи и сочинцев. Уровень жизнь курорта, безусловно, достаточно высокий. Это обусловлено и географическим положением, и климатом. Свою роль сыграло постолимпийское наследие, благодаря которому на курорте появилась своя развитая инфраструктура, на новый уровень вышла туристическая отрасль. Сегодня Сочи все чаще выбирают не только для отдыха, но и для жизни. Что касается культурного развития, то ежегодно в Сочи проходит более трех сотен всевозможных мероприятий от всероссийских до международных. И планка не должна опускаться. Сочи должен развиваться во всех направлениях, а вместе с этим должны расти уровни экономического и социального благополучия граждан.

— В Сочи большой прирост населения за счет тех, кто переехал из других регионов. Однако социальная сфера не справляется с нагрузкой, школы и детские сады переполнены. Как будет решаться эта проблема?

— Строительство новых образовательных учреждений — это единственный выход. Мы завершаем масштабную земельную ревизию для поиска свободных участков под новые социальные объекты. В 2020 году уже запланировано строительство семи детских садов и пристроек. В микрорайоне Бытха появится детский сад на 300 мест, на территории действующих детских садов на улицах Гагарина, Ульянова, Донской, а также в селе Веселое и в поселке Красная Поляна будут возведены пристройки. Уже определены участки под строительство школы и детсада в районе Чайсовхоза, под строительство детского сада и жилого дома для учителей и врачей в Красной Поляне, под строительство школы на пересечении ул. Малышева-Калараш в Лазаревском. В следующем году начнется строительство долгожданной школы на Мамайке. Сейчас в Сочи завершается реконструкция детского сада №7 в Хосте и строительство трех пристроек к детским садам в селе Орел-Изумруд, в микрорайонах Макаренко и КСМ. Новые корпуса рассчитаны на 80 детей каждый. Их торжественно откроют в начале следующего года.

— Означает ли это, что социальная сфера выйдет на первый план в развитии города?

— Благополучие граждан, уровень и качество их жизни зависят от множества факторов, но именно развитие социальной сферы дает толчок и для других преобразований. В первую очередь, на мой взгляд, необходимо уделять внимание именно социальной политике. Бюджет Сочи на 2020 год смело можно назвать социально ориентированным. Порядка 60 процентов всей расходной части, а это более 7,5 миллиарда рублей, направится на финансирование образования, культуры, спорта и социальной политики. В целом же бюджет города в 2020 году увеличится до 15 миллиардов рублей. Из них половина — собственные доходы (рост по сравнению с прошлым годом 3,1 процента) и почти столько же — безвозмездные поступления из федерального и регионального бюджетов в рамках программ и за счет участия в реализации национальных проектов.

— В Сочи неоднократно обещали начать развивать Лазаревский район, но до конкретных мер дело не дошло. А у вас есть такие планы?

— Работа в Лазаревском районе началась буквально с первых дней после того, как я вступил в должность. Например, создается комплексный план по развитию Головинки. Особенностью этого поселка является широкая пляжная полоса, требующая благоустройства, и уникальная природа. Строительство гостиничных и развлекательных комплексов, развитие рекреационных объектов позволит сделать Головинку современным и популярным перехватывающим курортным поселком между центром Сочи и поселком Лазаревское. Неосвоенную территорию в виде пляжей и природных достопримечательностей планируется задействовать для привлечения туристов в интересах местных жителей. Головинка при правильном подходе способна дать импульс к круглогодичной загрузке всего Лазаревского района.

В районе уже проведена масштабная работа по благоустройству. В Дагомысе отреставрировали сразу два пешеходных моста, отремонтировали мост в Лоо. Сейчас начинаем проект по обустройству единой 12-километровой приморской набережной в самом Лазаревском. Кроме инфраструктурных преобразований есть и административные. Создается поселок городского типа Дагомыс. Жители смогут получать муниципальные и административные услуги непосредственно на месте, откроются новые офисы МФЦ, здесь же будут созданы отделения всех коммунальных служб, у муниципалитета появятся дополнительные возможности для развития социальной сферы и инфраструктуры в целом.

— Прежним властям не удалось решить проблему переработки мусора и строительства мусороперерабатывающего завода, а какие пути решения проблемы видите вы? Когда сочинцы смогут забыть о сложностях с мусором на курорте?

— Окончательного решения по строительству этого завода в Сочи пока нет. Но мы проблемой серьезно занимаемся. В начале 2020 года к нам заходит единый региональный оператор – АО "Крайжилкомресурс", это предприятие займется сбором, транспортировкой и переработкой ТБО.

— В последний год власти курорта активно наводили порядок в сфере строительства, занимались вопросом долгостроев. Планируете ли продолжить эту работу?

— Да, работа в данном направлении будет продолжена. За последние месяцы свыше трех тысяч дольщиков Сочи получили ключи от долгожданных квартир. Благодаря комплексной работе 12 объектов долевого строительства исключены из официального реестра проблемных. В перечне остаются еще 17 жилых комплексов, девять из них планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году, а шесть достроить в рамках инвестиционных соглашений за два последующих года.

— Как будет решаться проблема хаотичной застройки курорта, в том числе самостроев? Планируете ли вы как-то регламентировать эту сферу и когда можно будет говорить о едином архитектурном стиле города?

— Уже сегодня принято решение остановить новое строительство многоэтажных жилых домов на расстоянии 500 метров от морской береговой линии. Введен запрет на выдачу разрешений на строительство частных домов площадью свыше 500 квадратных метров. В 2019 году в Сочи снесено 19 объектов самовольного строительства. Еще 12 домов, которые из частных домов превратились в многоквартирники без соответствующих разрешений и документации, демонтируются в настоящее время по решению суда. Их снос важен и необходим не только с правовой точки зрения, но также из соображений безопасности. Зачастую эти дома возводятся с использованием опасных горючих и токсичных строительных материалов, без соблюдения норм пожарной безопасности, без необходимых для многоквартирного дома инженерных мощностей, парковок, детских площадок. Работы по демонтажу самостроев проводят сами застройщики, а в случаях отказа снос осуществляет специальная организация, учрежденная администрацией города Сочи.

— В Сочи остро стоит проблема и жилых гаражей, а жители давно просят дать им возможность оформить свои гаражи по закону. Планируете ли вы заниматься этим вопросом и возможна ли гаражная амнистия по аналогии с дачной?

— Понятие "жилой гараж" — это нонсенс. Гаражные кооперативы, которые разрослись в жилые кварталы из-за надстройки лишних этажей, представляют серьезную проблему для города. Они абсолютно не приспособлены для жизни – там не соблюдались никакие нормы безопасности при строительстве, не проведены инженерные сети, нет канализации, изначально не соблюдаются противопожарные нормы. Оформить такой гараж как жилье не представляется возможным. В действующем российском законодательстве нет такого определения "жилой гараж". И вводить его это никак не относится к компетенции муниципальных органов.

— В городе началось обновление самых популярных мест для прогулок жителей, например набережной реки Сочи, парка "Ривьера". А когда главная морская набережная в центре Сочи освободится от торговых палаток, кафе и аттракционов, которые закрывают вид на море?

— В рамках борьбы с незаконным строительством этот процесс идет. В частности, уже очищена от объектов, закрывающих вид на море, территория пляжа "Маяк". Эта работа будет продолжена. Что касается кардинального обновления всей Приморской набережной, то такой проект разрабатывался при подготовке к зимним Олимпийским играм 2014 года и даже прошел государственную экспертизу. Но затем он был исключен из программы олимпийского строительства ввиду большой дороговизны. Напомню, что он предполагает полное обновление всех берегозащитных сооружений, создание бульвара шириной 30 метров и расширение на 30 метров пляжной полосы. На сегодняшний день стоимость реализации этого проекта составляет порядка 12 миллиардов рублей. У муниципалитета таких средств нет. Но я не исключаю, что в перспективе будут найдены инвесторы либо получится изыскать федеральные и краевые средства на условиях софинансирования.

— При этом уже ведется какая-то работа по преображению пляжей?

— То, что в наших силах, мы делаем уже сейчас. Например, работы на набережной в районе пляжа "Ривьера" и прилегающей парковой зоны санатория "Кавказская Ривьера". Сам санаторий принадлежит ФСО, ведомство сейчас готовит проектную документацию по реконструкции объекта. Одновременно, в соответствии с разработанной концепцией, территорию благоустраивают, укладывают новую плитку, расширяют прогулочную зону. В ближайшей перспективе планируется объединить пляжи "Ривьера" и "Маяк" еще одним пешеходным мостом через реку Сочи и создать единую приморскую набережную от "Ривьеры" до цирка.

— Как вы оцениваете итоги прошедшего курортного сезона и какие цели ставите на следующий сезон?

— В 2019 году Сочи принял свыше 6,5 миллиона гостей. Среднегодовая заполняемость санаторно-курортного комплекса составила 76 процентов, а в пиковые летние месяцы 91 процент. Предстоящей зимой на курортах Красной Поляны отдохнут около 1,4 миллионов человек, а за новогодние праздники 600 тысяч человек. И это прекрасные показатели.

Мы не останавливаемся на достигнутом. Важно приумножить наши успехи, увеличить турпоток. Именно поэтому курорт в будущем году будет представлен на самых престижных выставках туристической отрасти. Плюс ко всему мы организуем и наши локальные площадки для презентаций и обмена опытом. Например, туристский форум SIFT. Также в этом сезоне на два километра увеличена зона вечернего катания, а общая протяженность трасс составила 177 километров. Все зоны катания доступны для гостей по единому ски-пассу, который впервые введен на курортах Красной Поляны.

— Как вы оцениваете итоги эксперимента по курортному сбору?