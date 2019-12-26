Дело об изнасиловании сотрудницы полиции в Уфе

По словам адвоката одного из обвиняемых Асляма Халикова, они рассказали суду, что девушка на следующий день после предполагаемого изнасилования пришла на работу в хорошем настроении и на утренней "оперативке" сообщила о планах по работе, при этом начальник отдела полиции Эдуард Матвеев, который обвиняется в групповом изнасиловании, при всех коллегах высказал недовольство ее работой. По данным свидетелей, Матвеев вызвал ее и потребовал завершить начатые дела по дознанию, к вечеру этого дня она написала заявление о групповом изнасиловании.