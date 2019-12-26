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Дело об изнасиловании сотрудницы полиции в Уфе
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РИА Новости

Дело об изнасиловании сотрудницы полиции в Уфе

03:42 26.12.2019 (обновлено: 08:31 26.12.2019)
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© РИА Новости / Вадим Брайдов / Перейти в фотобанкБывший сотрудник полиции Эдуард Матвеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде Уфы. 2 ноября 2018
Бывший сотрудник полиции Эдуард Матвеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде Уфы. 2 ноября 2018
© РИА Новости / Вадим Брайдов
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30 октября 2018 года 23-летняя девушка, работавшая дознавателем в отделе полиции Уфимского района МВД Башкирии, обратилась в полицию Уфы с заявлением об изнасиловании. Она рассказала, что в ночь на 30 октября трое коллег, среди которых был ее непосредственный начальник, в помещении отдела по вопросам миграции министерства внутренних дел по Уфимскому району напали на нее и совершили насильственные действия. Потерпевшая – дочь начальника силового подразделения республиканского МВД.
По факту преступления возбудили уголовное дело, подозреваемых задержали.
В преступлении обвинили начальников отделов полиции по Уфимскому и Кармаскалинскому районам Башкирии подполковников Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева, а также руководителя отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району майора Павла Яромачука. Всех троих уволили из органов внутренних дел.
2 ноября 2018 года Кировский районный суд Уфы заключил под стражу всех троих фигурантов дела. Заседание суда по вопросу о назначении меры пресечения проходило в закрытом режиме. Защита обжаловала постановление районного суда в вышестоящей инстанции, но Верховный суд Башкирии оставил арест в силе. Арест подозреваемых несколько раз продлевался.
26 апреля 2019 года суд, рассмотрев ходатайство следствия о продлении ареста Яромчука, у которого ранее была обнаружена опухоль в головном мозге, изменил ему меру пресечения на домашний арест. В середине мая 2019 года Верховный суд Башкирии перевел Галиева и Матвеева под домашний арест.
8 ноября 2018 года следователи предъявили всем фигурантам уголовного дела обвинение в совершении изнасилования группой лиц и совершении насильственных действий сексуального характера.
Специалисты судебно-медицинской экспертизы нашли повреждения на теле потерпевшей девушки-дознавателя. Обвиняемых проверяли на "детекторе лжи". Адвокат одного из обвиняемых подала ходатайство о прохождении аналогичной процедуры пострадавшей, но девушка от проверки отказалась.
22 ноября защита обвиняемых заявила, что у Матвеева и Галиева есть алиби, так как видеозаписи подтверждают, что к моменту совершения преступления они уже покинули отдел полиции. Следствием были проверены и опровергнуты все алиби обвиняемых.
В начале января 2019 года защита дознавательницы подала к обвиняемым экс-полицейским иск на возмещение морального ущерба.
В середине января по результатам проведенной служебной проверки из отдела полиции Уфимского района были уволены две сотрудницы подразделения дознания, одной из них являлась дознавательница, которая заявила, что ее изнасиловали трое высокопоставленных коллег. Поводом для увольнения стало то, что сотрудницы "совместно с тремя руководителями подразделений Башкирского МВД употребляли алкоголь в административном помещении".
Оказалось, что дознавательница выпивала с коллегами прямо на рабочем месте в момент преступления.
28 июня 2019 года следственные органы Башкирии завершили расследование уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе, обвиняемые свою вину не признали.
Процесс по делу о групповом изнасиловании тремя экс-полицейскими девушки-дознавателя начался 29 июля. Суд в тот день предъявил окончательное обвинение, после чего перенес заседание на 6 августа из-за неявки потерпевшей. Однако она и ее защита не пришли и 6 августа. Тогда адвокаты обвиняемых заявили журналистам, что процесс перенесен на 13 августа по просьбе потерпевшей стороны из-за заболевания адвоката пострадавшей.
Судебный процесс по делу начался с допроса потерпевшей.
Сообщалось, что бывшая дознавательница полиции потребовала от обвиняемых в ее изнасиловании 100 миллионов рублей компенсации. При этом первоначально сумма, которую она хотела отсудить, равнялась 30 миллионам рублей.
По итогам допроса потерпевшей адвокат обвиняемых Наиль Багаутдинов отметил, что противоречия, на которые их сторона обращала внимание, не устранены.
По словам адвоката, во время неудобных вопросов потерпевшая пригрозила увеличить сумму иска до 300 миллионов рублей.
В качестве свидетелей в суде были допрошены семь коллег потерпевшей, в том числе начальник отдела дознания, где она работала.
По словам адвоката одного из обвиняемых Асляма Халикова, они рассказали суду, что девушка на следующий день после предполагаемого изнасилования пришла на работу в хорошем настроении и на утренней "оперативке" сообщила о планах по работе, при этом начальник отдела полиции Эдуард Матвеев, который обвиняется в групповом изнасиловании, при всех коллегах высказал недовольство ее работой. По данным свидетелей, Матвеев вызвал ее и потребовал завершить начатые дела по дознанию, к вечеру этого дня она написала заявление о групповом изнасиловании.
По данным стороны зашиты экс-полицейских, информация о подробностях характеристики потерпевшей и данных ее поведения после предполагаемого преступления не указана в материалах следственных органов, которые переданы в суд.
Сторона защиты бывших полицейских утверждает, что их подопечные не виновны. На суде все адвокаты приводили доводы, что необходимо оправдать их.
Один из адвокатов экс-полицейских отметил, что они поставили под сомнение результаты экспертиз, которые проводили фактически сотрудники СК.
В начале декабря стало известно, что государственный обвинитель запросил суд приговорить к реальным срокам лишения свободы трех экс-полицейских. Он попросил назначить Салавату Галиеву 9 лет лишения свободы, Эдуарду Матвееву – 9 лет, Павлу Яромчуку – 8 лет.
12 декабря в суде с последним словом выступили Галиев и Матвеев. Они не признали своей вины и просили суд оправдать их.
16 декабря со своим последним словом в суде выступил третий фигурант дела Павел Яромчук. По словам его адвоката, подсудимый своей вины не признал и попросил суд быть объективным.
Судебные разбирательства по громкому уголовному делу об изнасиловании сотрудницы полиции проходили в закрытом режиме.
Ожидается, что суд примет решение по делу 26 декабря.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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